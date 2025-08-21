Зеленська анонсувала тему Саміту перших леді та джентльменів у 2025 році

Минулого року темою Саміту був захист дітей

Освіта стане основною темою щорічного Саміту перших леді та джентльменів, який пройде у 2025 році.

"Цього року вже п’ятий Саміт буде присвячений освіті. Над важливими та актуальними темами працюватимемо разом із Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, освітянськими громадськими організаціями та міжнародними партнерами", – повідомила перша леді України Олена Зеленська під час освітньої конференції "Серпнева-2025".

За її словами, Саміт із щорічної події став міжнародною платформою, на якій обговорюють ключові соціальні та гуманітарні теми сьогодення.

"Зокрема говоритимемо про те, як освіта формує світ, а знання можуть запобігати конфліктам, будувати довіру та створювати безпеку.

Насправді саме освіта закладає фундамент того, яким буде наше майбутнє. Україна буде серед країн, що створюватимуть стратегії майбутнього", – переконана Зеленська.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, вперше Саміт перших леді та джентльменів провели у серпні 2021 року. Тоді партнери світових лідерів обговорювали виклики, з якими зіткнулися країни через пандемію COVID-19.

Головною темою тогорічного Саміту став захист дітей та зменшення загрози для них. Під час події презентували результати соціологічного опитування про вплив війни на дітей.

Дослідження показало, що серед мешканців 15 країн світу майже кожна четверта дитина зазнала безпосереднього впливу війни, а 67% – непрямого.