Кожна українська мама є частиною великої стіни, яка стримує російську агресію – Олена Зеленська

Перша леді розповіла про депортацію, загибель рідних, усиновлення дітей та відчуття безсилля, які переживають українські жінки.

Виправлено 13.05.24

Перша леді України Олена Зеленська розповіла іноземцям про різні досвіди українського материнства в умовах повномасштабної війни.

У колонці для американського видання The Washington Post Олена Зеленська заявила, що в цей час кожна українська мама є частиною великої стіни, яка стримує російську агресію проти світу.

На думку першої леді, зараз українські жінки ведуть боротьбу за виживання демократичного світового порядку. Вони здатні взяти на себе ролі доглядальниць, медиків, солдатів і годувальниць.

Зеленська розповіла історію 6-річного Рената і 10-річної Варвари з Маріуполя – дітей просто відірвали від матері, яка потрапила в полон, і депортували в дитячий будинок у Росії.

Їхня бабуся оббивала пороги і власними силами намагалася повернути онуків. Жінка навіть перетнула ворожий кордон, аби знайти дітей. Хоча маму Рената та Варвари повернули в Україну шляхом обміну полоненими, бабусі довелося чекати 9 місяців, аби знову побачитися з онуками.

Водночас більше 19 тисяч українських дітей досі перебувають у російському полоні. При цьому їхні родини страждають від невизначеності.

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Перша леді розповіла, що деяким матерям, як-от Наталії Маковецькій, вдалося трансформувати біль у надію. Після загибелі сина на фронті жінка вступила до лав військослужбовців. І не лише вона – наразі у рядах української армії понад 60 тисяч жінок-доброволиць.

Іншим матерям вдається дати турботу і тим дітям, які втратили батьків і дім. Наприклад, Тетяна Юричко виховує десятьох. Жінка вважає, що кожна дитина заслуговує мати сім’ю.

Однак не всі історії українських матерів – щасливі. Вона нагадує, що два місяці тому після ракетного удару ворога по Одесі рятувальники знайшли мертвими Анну Гайдаржи та Тетяну Кравець. Жінки загинули, захищаючи власними тілами 7-місячну Лізу та 4-місячного Тимофія. Їхні старші діти залишилися сиротами.

Один із найскладніших викликів для матерів в Україні зараз – відчуття безсилля, нездатності захистити своїх дітей ні фізично, ні емоційно, каже Олена Зеленська.

"Зараз в Україні кожна мати має вміти відповідати на питання: "Мамо, ми сьогодні помремо?" – зазначає вона.

Перша леді України також поділилася власним "рецептом" бути мамою на війні: бути щирою, залишатися прикладом любові та турботи.

"Бути мамою на війні – це навчити моїх дітей необхідності піклуватися про інших, адже завдяки цьому ми всі досі тримаємося. Це про надію, що війна залишиться лише епізодом у житті наших дітей. Що вони будуть насолоджуватися нормальним життям після того, як зітруть із пам’яті травму", – поділилася Олена Зеленська.

Раніше ми розповідали про Наталію Тарабалку – мати загиблого війського пілота, яка стала в лави військових капеланів Збройних сил України.

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Важливо: раніше ми зазначали, що Тимофію Гайдаржи було 4 роки. Пізніше уточнили, що хлопчик загинув у віці 4 місяців. Редакція "УП. Життя" перепрошує за помилку!