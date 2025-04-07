"Винюхав" понад 100 мін: Книга рекордів Гіннеса відзначила сапера-гризуна

Африканський гігантський сумчастий щур на прізвисько Ронін встановив новий світовий рекорд за кількістю виявлених наземних мін. У період з серпня 2021-го до лютого 2025 року він знайшов у Камбоджі 109 протипіхотних мін і 15 інших боєприпасів.

Про це повідомляють у Книзі рекордів Гіннеса.

Ронін випередив легендарного щура Магаву, який до 2021 року виявив 71 міну та 38 боєприпасів, що не вибухнули.

Над навчанням Роніна та інших африканських сумчастих щурів виявляти вибухівку працювали бельгійська некомерційна організація APOPO і Сільськогосподарський університет Сокоіне в Танзанії.

Маленькі, легкі та надзвичайно кмітливі, ці гризуни ідеально підходять для складної та небезпечної роботи, яку зазвичай виконують люди, ризикуючи життям. Загалом вони знайшли понад 169 тисяч мін і боєприпасів у постраждалих від війни регіонах Африки, Європи та Південно-Східної Азії.

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Африканський щур Ронін встановив світовий рекорд із виявлення мін Фото: APOPO

"Завдяки своїм невеликим розмірам (ці тварини надто легкі, щоб активувати вибухівку), високому інтелекту та потужному нюху сумчасті щури ідеально підходять для цієї роботи. Попри небезпеку для людей, організація підкреслює, що серед щурів не було жодного випадку загибелі під час служби", – кажуть у Книзі рекордів Гіннеса.

Роніну наразі п’ять років, і його описують як "працьовитого, дружелюбного та спокійного" щура.

"Успіх Роніна, ймовірно, зумовлений його здатністю концентруватися і любов’ю до розв’язання завдань. Його інтелект і природна допитливість допомагають йому залишатися залученим. Пошук мін для нього – це наче весела гра, де жоден день не схожий на інший", – пояснила Лілі Шаллом з APOPO.

Раніше Книга рекордів Гіннеса визначила кота з найдовшим хвостом у світі.