"Двіжуй за дітей": в Україні запустили благодійну кампанію зі збору коштів на укриття у деокупованих громадах

Благодійний фонд savED оголосив про початок літньої кампанії "Двіжуй за дітей" для залучення підтримки для облаштування укриттів та тимчасових шкіл у деокупованих громадах.

Про це йдеться на сторінці фонду у Фейсбук.

Крім того, стартував збір коштів на рюкзаки з необхідними речами для навчання під час блекаутів. Гасло кампанії – #Двіжуй_за_дітей.

"Двіжувати за дітей – це допомагати відновлювати доступ до освіти різними шляхами. Це може бути фінансова допомога або будь-які активності заради українських дітей", – зазначила співзасновниця фонду savED Анна Новосад.

Кампанія "Двіжуй за дітей" – це продовження минулорічної ініціативи "До школи знов", завдяки якій вдалося зібрати кошти на укриття та освітні простори в Миколаївській та Чернігівській областях. Найбільше укриття серед шкіл Миколаєва та тимчасова школа в Червоній Долині (Миколаївщина) відкрилися минулого тижня. Зокрема, читачі "Української правди" допомогли зібрати 4 мільйони гривень на укриття в миколаївському ліцеї.

Цьогорічна мета кампанії – об'єднати максимальну кількість українців навколо відновлення доступу до освіти.

"Екофлоу, ноутбуки, автономне освітлення – це необхідні речі, які часто залишаються недоступними для українських родин у прифронтових громадах. Тому ми збираємо кошти на рюкзаки з базовими, але дуже потрібними речами, щоб діти могли продовжувати навчання", – розповіла керівниця відділу партнерств фонду savED Олександра Шевченко.

Як долучитися до кампанії:

задонатити на #Двіжові_рюкзаки;

підтримати інформаційно чи стати амбасадором кампанії;

зібрати чи задонатити на укриття та тимчасові освітні простори: Фонд планує облаштувати тимчасову школу в Апостолово (Дніпропетровщина), укриття в Городні (Чернігівщина), укриття в Печенігах та Балаклії (Харківщина).

провести для дітей лекцію, майстер-клас чи мініконцерт, або просто поспілкуватися.

Нагадаємо, минулого тижня у Миколаєві у ліцеї №55 відкрили укриття на 900 квадратних метрів. Завдяки цьому діти зможуть навчатись офлайн.