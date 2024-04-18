Подружжя в Англії знайшло середньовічного біса в прихованому люку над туалетом
Подружжя Трейсі та Рорі Форстерів з Англії виявили люк у своїй ванній кімнаті з гротескним обличчям, яке надзвичайно схоже на місцевого ідола Лінкольна Імпа.
Про це повідомляє Arkeonews.
Імп – це міфічна істота з фольклору XVI століття. Про цього чарівного диявола ходили легенди.
В одній з історій йшлося, що сатана послав його та його друга сіяти хаос у північній Англії. У соборі Лінкольна імп розбивав вітражі, знищував меблі та знущався з єпископа. В один момент з релігійної книги з'явився ангел, який і перетворив найзлобнішого біса на камінь.
Подружжя Форстерів нещодавно заїхало у новий будинок, пише BBC. Він був збудований колегією священників у XIII столітті в Міністерському дворі на південь від собору.
Форстери наводили лад у вбиральні: вони зняли дерев’яну панель та виявили велику кам’яну плиту з зображенням Лінкольна Імп.
У роті міфічної істоти був отвір. Ймовірно, це був або пісуар або якийсь дренаж.
Експерт з Lincoln Civic Trust підтвердив, що це був водосток середини або кінця XIV століття.
"Коли ви дивитеся на фасад будинку, він виглядає досить історично. Але знайти щось всередині – це дивно", – заявила Трейсі Форстер.
Подружжя зауважило, що пишається історією свого будинку
"Увесь будинок має начебто порожнисті стіни, тож ми одразу подумали, що їх може бути більше. Зараз ми майже впевнені в цьому", – розповів Рорі Форстер.
Ймовірно попередній власник цього будинку, що жив у ньому понад 20 років, знав про міфічну істоту у вбиральні, додав він.