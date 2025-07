Український історик Сергій Плохій став почесним доктором Оксфордського університету

Український історик і професор Сергій Плохій здобув титул почесного доктора Оксфордського університету.

Церемонія відзначення відбулася 25 червня, повідомили на сайті вишу.

67-річний Сергій Плохій обіймає посаду директора Українського наукового інституту в Гарварді.

У 2023 році історик видав книгу The Russo-Ukrainian War: The Return of History ("Російсько-українська війна: повернення історії"), яку видали в США та в Україні. Вона увійшла до списку найкращих видань року за версією The Telegraph.

Ступінь почесного доктора надали також американському історику та письменнику Тімоті Снайдеру, який є фахівцем з історії Східної Європи, зокрема Польщі, України та Росії. Він активно підтримує Україну, а російський режим називає фашистським. Після початку повномасштабної війни почав читати курс лекцій про історію України у Єльському університеті.

РЕКЛАМА:

Церемонію відзначення розпочали з урочистої ходи: представники університету та поважні гості в академічному вбранні пройшли від Ексетер-коледжу через Кетт-стріт до Бодліанської бібліотеки.

Далі почесні лауреати поставили свої підписи в Книзі почесних ступенів, що зберігається у Школі богослов'я. Потім вони прямували до театру Шелдоніан, місця проведення церемонії Енкаенії, яка незмінно проходить там у різних формах з 1670 року.

"Енкаенія – це "родзинка" навчального року в Оксфорді, яка дає нам можливість відзначити виняткових особистостей, чиї досягнення сформували дисципліни, створили історію та збагатили суспільство.

Сьогодні (25 червня – ред.) ми вшановуємо вісьмох людей, чия робота надихнула, інформувала та змінила світ. Цьогорічні лауреати представляють надзвичайно широкий спектр галузей, і завдяки своєму баченню, креативності та відданості вони зробили значний внесок", – йдеться у повідомленні.

Окрім Плохія та Снайдера дипломи вручили:

британському парламентарю, телеведучому та письменнику Лорду Мелвіну Бреггу ;

британському журналісту та ведучому Клайву Майрі ;

ірландському письменнику-романісту, журналісту, науковцю та професору гуманітарних наук Колму Тойбіну ;

британському спортсмену, бігуну на довгі дистанції та телеведучому Мо Фара ;

американському інженеру-хіміку, нанотехнологу, біологу, науковцю і підприємцю Роберту Лангеру ;

німецькому науковцю-біофізику Ервіну Негеру .