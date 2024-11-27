"Вагітність" упродовж 15 місяців. В Нігерії викрили шахраїв, що "лікували" безпліддя

У Нігерії викрили мережу клінік, що допомагала жінкам "лікувати" безпліддя без вагітності за кілька тисяч доларів.

Вони змушували повірити пацієнток подекуди у 15-місячну вагітність, якої насправді не було. Після "пологів" віддавали жінкам немовлят, яких попередньо викупляли у соціально-вразливих жінок. Про це йдеться у розслідуванні BBC.

У Нігерії – один із найвищих показників народжуваності у світі. Традиційно жінки багато народжують впродовж життя або стикаються зі значним соціальним тиском, якщо не можуть завагітніти.

Аяк і Хіома впродовж 8 років намагались зачати дитину, але спроби були марними. Родичі з боку чоловіка дуже тиснули на дружину та навіть просили його одружитися з іншою жінкою.

У відчаї Хіома відвідала "клініку", де їй запропонували нетрадиційне "лікування". Команда псевдолікарів переконала жінку, що має чудодійний засіб лікування безпліддя. Її вагітність "тривала" 15 місяців, хоча насправді жодної дитини в утробі не було.

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Скільки коштує вагітність від шахраїв

Одна з таких клінік розташована в напівзруйнованому готелі в місті Іхіала. Нею керує "докторка Рут".

Пацієнткам цієї клініки пропонують ін’єкції, напої або введення речовини у піхву за 350 тисяч найр (205 доларів або близько 8,5 тисяч гривень). Однак склад цих препаратів лишається загадкою.

У "клініці" з лікування безпліддя пацієнткам забороняють відвідувати звичайних лікарів. Шахраї стверджували, що жодне УЗД чи тест на вагітність не виявлять "дитину", яка росте поза утробою матері.

Вагітність "засвідчують" приладом, схожим на ультразвуковий сканер, який видає звуки, які нагадують серцебиття дитини.

Далі – чергове вимагання грошей за "дефіцитний" препарат, необхідний для "народження" дитини, вартістю десь від 1,5-2 мільйона найр (1180 доларів або близько 50 тисяч гривень).

Лікарі переконують, що без цих ліків вагітність може тривати більш ніж дев'ять місяців і дитина недоотримає поживні речовини.

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"Пологи" теж не наступають природним шляхом – лише після введення чергового рідкісного та дорого "препарату". Комусь з жінок вводять заспокійливе та імітують розріз від кесаревого розтину, комусь колють знеболення та галюциногени, але в результаті жінки отримують немовлят.

Чому це відбувається

У різноманітних групах у соцмережах є багато дезінформації про вагітність. Наприклад, у клініці усі випадки називають "прихованою вагітністю"(цей термін використовують, коли породілля дізнається про дитину на пізніх термінах). Але через низьку освіченість, ним називають весь процес "лікування" у мережі шахрайських клінік.

Також у закритих групах у Facebook у багатьох дописах використовують релігійні терміни – називають фіктивне лікування "дивом" для тих, хто не зміг завагітніти. Уся ця дезінформація допомагає зміцнювати віру жінок у шахрайство.

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Де беруть немовлят

Немовлят шукають у жінок із соціально вразливих верств населення. Зазвичай це молоді вагітні дівчата, які не можуть зробити аборт через заборону. Декого у таких закладах тримають проти волі або вводять в оману.

Продати своє дитя жінкам пропонують за 800 тисяч найр (470 доларів або за 20 тисяч гривень).