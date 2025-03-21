Хто в Україні щасливіший? Результати опитування

Попри виклики війни, більшість українців (58%) вважають себе щасливими. Лише кожен шостий громадянин (16%) відчуває себе нещасливим.

За рік відсоток щасливих в Україні суттєво знизився – з 69% до 58%.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Результати опитування показали, що щасливих українців більш ніж втричі більше, ніж нещасливих. Так, 24% респондентів заявили, що вони однозначно щасливі, а 34% обрали варіант "скоріше так, ніж ні". Ще 25% респондентів відповіли "і так, і ні".

Водночас 16% респондентів зазначили, що вони нещасливі або скоріше нещасливі – 8% відповіли "скоріше ні, ніж так", а ще 8% обрали відповідь "ні".

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Рівень щастя в Україні Скрін пресрелізу КМІС

"Дослідження демонструє високий рівень оптимізму серед українців навіть у складних умовах", – зазначають у КМІС.

Хто в Україні щасливіший?

Чоловіки трохи щасливіші за жінок. Це пояснюється тривалістю життя – жінки живуть довше, а з віком рівень щастя знижується.

Молодь почувається щасливішою (із роками відчуття щастя зменшується). Серед українців до 40 років щасливими вважають себе 64%, тоді як серед людей 70+ – лише 54%.

Здорові люди почуваються щасливішими. Серед тих, хто не мав проблем зі здоров’ям, рівень щастя – 65%, а серед тих, хто зіткнувся з фізичними чи психологічними труднощами, – 55%.

Добробут важливий – рівень забезпеченості прямо пропорційний рівню щастя. Серед українців із низькими доходами лише 38% вважають себе щасливими, тоді як серед забезпечених – 77%.

Рівень забезпеченості прямо пропорційний рівню щастя Скрін пресрелізу КМІС

Оптимісти значно щасливіші за песимістів. Рівень щастя серед тих, хто вірить у майбутнє України, сягає 72%, тоді як серед песимістів – лише 38%.

Динаміка щастя в Україні

Дослідження свідчать, що рівень щастя українців зазнавав значних змін упродовж останніх десятиліть.

Динаміка відсотку людей, які вважають себе щасливими Скрін пресрелізу КМІС

Відсоток щасливих зріс із 38% у 2001 році до 65% у 2010 році. Це може бути пов’язано з економічним зростанням, яке тривало в Україні з 2002 року до світової фінансової кризи 2008 року.

У грудні 2021 року, за два місяці до повномасштабного вторгнення, 71% українців вважали себе щасливими, тоді як 15% почувалися нещасними.

Після початку вторгнення у лютому 2022 року рівень щастя не знизився. Це може бути пов’язано з мобілізацією суспільства, почуттям єдності та підтримкою близьких.

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Лише на третій рік війни рівень щастя знизився – з 69% у 2023 році до 58% у 2024-му. Однак кількість нещасливих людей не зросла – натомість побільшало тих, хто не може чітко визначитися зі своїм станом.

Дослідження проводили з 2 до 10 грудня 2024 року методом телефонних інтерв’ю (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних Україні регіонах. У ході дослідження опитали 1509 дорослих респондентів.