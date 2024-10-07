Вчені знайшли ключ до щастя самотніх молодих людей – і це не кохання

Вчені зʼясували, що якість дружніх стосунків є одним із найважливіших чинників, що впливають на відчуття щастя серед молоді.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в науковому журналі PLOS, пише Neuroscience News.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вивчали, як різні фактори – стосунки з родиною, самооцінка, характер та екстраверсія – впливають на щастя молодих людей.

Дослідження обʼднало 1073 молодих самотніх людей. Вони пройшли онлайн-опитування, де відповідали на запитання про свій рівень щастя та задоволеність життям.

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Учасників поділили на п'ять груп залежно від їхнього рівня щастя та інших факторів, як-от стосунки з родиною, дружба, самооцінка, рівень нервовості та схильність до спілкування.

Група, яка почувалася найбільш щасливою, мала високі показники задоволення дружбою та низький рівень невротизму – тобто ці люди менше схильні до надмірного хвилювання чи стресу. А найменш щаслива група мала низькі показники за всіма показниками, особливо ці люди були незадоволені дружбою.

Дослідники дійшли висновку, що якість дружніх взаємин має величезне значення для щастя молодих людей, які ще не перебувають у серйозних стосунках. Інші фактори також мають вплив, але саме дружба виявилася найважливішою.

"Ми виявили, що молоді люди, які задоволені своїми дружніми стосунками, відчувають більше щастя. А ті, хто не задоволений дружбою, відчувають себе менш щасливими.

Тож, якість ваших дружніх стосунків є дуже важливою для вашого добробуту, особливо якщо ви ще не перебуваєте у стосунках", – підсумували дослідники.

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