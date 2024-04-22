"Росіяни стріляли біля голови": з окупованої Херсонщини повернули ще одну родину з дітьми

Родину з двома дітьми повернули на підконтрольну Україні територію

З міста Гола Пристань, що в тимчасово окупованій Херсонщині, вивезли родину з двома дітьми – 12-річним хлопчиком та 5-річною дівчинкою.

Живучи у страху, батьки не випускали дітей із двору власного будинку, повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, сім’я вирішила виїхати з окупації після того, як на окупованих територіях України провели "вибори" президента РФ, які відбулися під примусом й обстрілами.

Тоді від сусіда-колаборанта українці дізналися, що "нова влада" позбавлятиме батьківського піклування дітей, які не ходять у російську школу.

12-річний хлопчик та 5-річна дівчинка разом із батьками виїхали з міста Гола Пристань. Омбудсман Дмитро Лубінець

"Аби син продовжив здобувати українську освіту, а донька пішла в 1 клас до української школи, батьки старалися виїхати чимшвидше. Це було складно через брак коштів, адже тато дітей принципово не влаштовувався на роботу до окупантів, а заробляв гроші, допомагаючи мешканцям міста", – пише омбудсман.

Він додав, що родина постраждала від підриву окупантами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

Також до помешкання українців тричі приходили російські військові з обшуками.

Живучи у постійному страху, сім’я не випускала дітей із двору. Омбудсман Дмитро Лубінець

"Жителі міста мають проукраїнську позицію, а підлітки мають сміливість навіть її озвучувати. Для залякування росіяни виводили їх у поле та стріляли біля голови", – пише омбудсман.

Наразі родина перебуває в Україні.

Діти готуються до школи, а батьки за допомогою державних органів, будують фундамент для початку нового життя, додав Дмитро Лубінець.

Раніше ми повідомляли, що в Україну повернули ще 10 дітей, які були під окупацією.