"У нас достатньо чоловіків": радниця з гендерних питань ЗСУ висловилась щодо мобілізації жінок

Станом на листопад 2024 року у Збройних силах України служать 67 тисяч жінок

Новопризначена радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор’єва вважає, що кожна українка повинна бути готовою захищати державу, однак, на її думку, в Україні що поки немає підстав для обов’язкової мобілізації жінок.

Про це вона повідомила у ефірі "Радіо Культура".

"Закидають, що права і обов’язки мають бути однаковими, бо це записано в Конституції. Але наші жінки не були включені у систему підготовки, не піддавались призову. Це не було узаконено.

І зараз, у період війни, я вважаю, що ми не маємо мобілізувати жінок, тим більше, у нас достатньо чоловіків, які можуть бути мобілізованими і не ховатись під спідницями жінок", – прокоментувала Оксана Григор’єва.

Водночас вона вважає, що "кожна жінка має бути готовою захищати батьківщину". Для цього жінки нарівні з чоловіками повинні ще у школі навчатись основам тактичної медицини та управлінню дронами.

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"Я пишаюсь жінками, які служать в армії, я хочу популяризувати ці професії, щоб вони йшли туди добровільно. Я за навчання для кожної та кожного. Але поки ми не говоримо про примусову мобілізацію, і її не буде для жінок", – зазначила радниця.

Нагадаємо, Оксану Григор’єву призначили радницею з гендерних питань у ЗСУ 7 березня.