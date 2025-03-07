У ЗСУ призначили радницю з гендерних питань

У Збройних силах України запровадили посаду радника з гендерних питань.

Першою її обійняла громадська діячка та колишня радниця з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗС України Оксана Григор’єва.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Там пояснили, що мета призначення – забезпечення взаємної координації між родами та видами військ і Міністерством оборони України, а також розробка та реалізаціія комплексної гендерної стратегії у війську.

"Гендерна рівність є частиною Стратегії національної безпеки України та однією з цілей сталого розвитку. Впровадження гендерної політики є однією з умов вступу України до Євросоюзу та НАТО", – зауважили у Генштабі.

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Що відомо про Оксану Григор’єву?

Оксана Григор’єва навчалася у Львівському національному університеті та Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. У 2005 році здобула звання кандидата фізико-математичних наук.

Протягом 2008-2012 працювала заступницею декана, а у 2013-2015-их обіймала посаду декана факультету безпеки підприємств Європейського університету. Жінка є авторкою понад 30 наукових праць.

Окрім того, Григор’єва є засновницею та президенткою Молодіжного центру Атлантичної Ради України та директоркою благодійного фонду "Дніпровець. Успіх і розвиток".

Радниця організовувала Міжнародний проєкт-конкурс про безпеку і діяльність НАТО серед дітей та молоді усієї України. Серед випускників програми – замміністра Міністерства цифрової трансформації України, директор фонду "Повернись живим" та інші.

З 1 лютого 2022 року обіймала посаду радниці з гендерних питань Командувача Сухопутних військ ЗСУ.

"Спочатку ми займалися впровадженням гендерної політики. З лютого 2022 року допомагаємо армії будь-якими можливими способами, зокрема й волонтерством.

Фактично, ми стали займатися забезпеченням всього необхідного, зокрема і для жінок безпосередньо – жіноча форма, броніки, гігієна", – розповідала Оксана Григор’єва.

Нагадаємо, в Україні побільшало жінок, які виявили бажання долучитися до армії. Найбільше звернень до рекрутингових центрів від українок зафіксовано у Чернівецькій області – 43%.

Станом на листопад 2024 року у Збройних силах України служать 67 тисяч жінок – це найбільша кількість серед країн-членів НАТО.