Темна матерія здатна зупинити розширення Всесвіту? Відповідь вчених

Астрономи вважають, що змогли наблизитися до визначного відкриття. Вони дослідили, що Всесвіт вже розширюється не так швидко, як раніше. Цей процес, ймовірно, зупинила темна матерія, пише The Washington Post.

Тривали час науковці вважали швидкість розширення Всесвіту стабільною та лінійною. Для її означення вони використовували термін "постійна Хаббла". Термін ввели ще у 1920-х роках, коли астроном Едвін Хаббл виявив, що світло від багатьох галактик має червоний зсув. Це свідчило про те, що галактики віддаляються від нас, і що далі, то швидше.

Тому "постійну Хаббла" описували доволі незручною метрикою "кілометрів на секунду на мегапарсек". Мегапарсек – це відстань, що дорівнює приблизно 3 мільйонам світлових років.

Тоді "постійна Хаббла" дорівнювала 67 кілометрам на секунду на мегапарсек.

Але у серпні 2024 року вчені з Чиказького університету порахували, що "постійна Хаббла" коливається у діапазоні від 68 до 72 кілометрів на секунду на мегапарсек. Інша група вчених заявляє, що показник становить 73 кілометри на секунду на мегапарсек.

РЕКЛАМА:

Космічне розширення відбувається в міжгалактичному просторі. Воно не має прямого впливу на людину, однак стосується фундаментальної природи Всесвіту.

Астрономам важко виміряти відстань до далеких зірок і галактик, бо Всесвіт прозорий. Це, своєю чергою, ускладнює визначення того, наскільки швидко галактики віддаляються одна від одної, коли простір між ними розширюється.

Але в рамках проєкту Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) вчені встановили, що Всесвіт сповільнився за останній мільярд років.

Науковці зазвичай розглядають темну енергію як "космологічну константу", яка зберігає свою щільність у будь-якому заданому об’ємі простору, навіть коли Всесвіт розширюється. Але дані DESI свідчать, що вона все-таки не є константою.

"Якщо цей результат збережеться, це найважливіше відкриття про темну енергію з моменту відкриття космічного прискорення в 1998 році", – сказав професор Техаського університету астрофізик Мустафа Ішак.

Після відкриття прискорення теоретики підрахували, що Всесвіт продовжуватиме розширюватися все швидше й швидше – доки космос не стане (трильйони років потому) абсолютно холодним, темним і негостинним для життя. Але цього може й не статися, якщо цей процес сповільнюється.