Вчені показали перший фрагмент найбільшої 3D-карти Всесвіту: фото місії "Евклід"

Європейське космічне агентство оприлюднило нові зображення з місії "Евклід", які нанесуть на найбільшу 3D-мапу космосу.

Отримана мозаїка з 208 гігапікселів – це тільки 1% від 3D-мапи космосу, яку космічне агентство створюватиме протягом 6 років, пише NASA.

Нові зображення показали на Міжнародному астронавтичному конгресі в Мілані 15 жовтня.

Мозаїка складається з 260 спостережень у видимому та інфрачервоному світлі, зроблених у період з 25 березня по 8 квітня 2024 року.

ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA

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Це перший фрагмент найбільшої з будь-коли створених 3D-карт Всесвіту. Раніше вчені не отримували зображення такої великої ділянки неба з високою роздільною здатністю, каже професор Мет Пейдж з лабораторії космічних наук Мулларда в Університетському коледжі Лондона.

"До "Евкліда" ми б ніколи не змогли побачити слабкі перисті хмари у Чумацькому Шляху і розгледіти кожну зірку, яка їх освітлює, у надвисокій роздільній здатності", – зауважив Пейдж.

Загалом NASA планує нанести на мапу 14 мільйонів галактик, розташованих на відстані до 10 мільярдів світлових років.

Нагадаємо, NASA запустило місію "Евклід" у 2023 році для вивчення причин прискореного розширення Всесвіту. Також космічне агентство вирішило відправити місію на супутник Юпітера, щоб оцінити його придатність для життя.