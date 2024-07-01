Скільки проб води з українських пляжів не відповідають нормам? Розповіли у МОЗ

У МОЗ розповіли, який відсоток проб води з пляжів не відповідають нормам

Фахівці обласних центрів контролю та профілактики хвороб щотижня проводять аналіз проб води з водойм на офіційних та неофіційних пляжах.

Найчастіше вони виявляють перевищення рівня кишкової палички, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Станом на кінець червня з відібраних 490 контрольних проб води з поверхневих водойм понад 13% не відповідали санітарним нормам.

"Наразі серед перевищень у пробах здебільшого зафіксовано кишкову паличку, яка може викликати розлад шлунка та важчі захворювання.

Тому варто одразу звернутися по меддопомогу, якщо після купання відчуваєте нудоту та погіршення стану організму, особливо якщо такі симптоми з’явились у дітей", – зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Основною причиною такої тенденції є стрімке підвищення температури повітря.

Щодо офіційних пляжних зон, то під час моніторингу з 15 травня по 21 червня, фахівці відібрали 321 пробу води. У 113 з них виявили невідповідність за індексом лактозопозитивної кишкової палички.

Потрапивши в організм, кишкова паличка може спричиняти:

кишкові інфекції (найчастіші симптоми – нудота та діарея);

запалення сечовивідних шляхів і статевих органів;

гемолітико-уремічний синдром, який може призвести до ниркової недостатності (у групі ризику – діти й люди похилого віку).

Нагадаємо, зараз у деяких областях України спостерігаються спалахи гострої кишкової інфекції.

Зокрема, з 15 по 21 червня у Києві та Сумській області інфікувалася 21 людина, серед яких 17 дітей.

Також спалах стався у закладі відпочинку на Львівщині – там захворіло 23 людей.