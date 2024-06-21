В Україні почали діяти спеціальні умови вступу до магістратури для абітурієнтів з ТОТ: про що йдеться

Що передбачають нові спеціальні умови вступу до магістратури для абітурієнтів з ТОТ

В Україні почали діяти спеціальні умови вступу до магістратури для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій.

Однак вони стосуються не всіх спеціальностей, повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зміни застосовуватимуть до цьогорічних випускників бакалаврату, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в населених пунктах, на території яких тривають активні бойові дії.

Якщо вони планують вступати на магістратуру до того самого вишу на спеціальності, яким надається особлива підтримка, то можуть не складати єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) і єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Зокрема, йдеться про такі освітні галузі:

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освіта;

природничі науки;

математичка і статистика;

механічна інженерія;

електрична інженерія;

хімічна інженерія та біоінженерія;

електроніка, автоматизація та електронні комунікації;

виробництво та технології;

архітектура та будівництво;

аграрні науки та продовольство;

воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону;

цивільна безпека;

транспорт.

Якщо за отриманою на бакалавріаті спеціальністю виш не навчає магістрів, то абітурієнт має право подати документи на таких самих умовах до будь-якого переміщеного університету Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, МОН роз’яснило, що робити вступникам до бакалаврату, які через війну не мають документів про освіту.