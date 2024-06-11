Що робити вступникам, які через війну не мають документів про освіту? Роз'яснення від МОН

Вступники можуть скласти річне оцінювання особисто чи онлайн

Абітурієнти із тимчасово окупованих територій (ТОТ) або прифронтових територій, які не мають документів про закінчення школи державного зразка, можуть для вступу надати результати річного оцінювання.

Алгоритмом дій для випускників шкіл, які через військові дії, не мають документів про повну загальну середню освіту поділився міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

1. Направлення заяви на вступ

Спершу абітурієнтам необхідно подати заяву на вступ до бажаного закладу вищої або фахової передвищої освіти через освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна".

Перелік центрів та їхні контакти можна знайти за посиланням.

2. Складання річного оцінювання

Обраний заклад направить випускника до школи, де від 1 червня до 27 вересня можна буде скласти річне оцінювання.

МОН передбачило також альтернативну онлайн форму для абітурієнтів, які не можуть особисто прийти до шкіл. У такому випадку вони мають пройти індивідуальну співбесіду з відеофіксацією.

Перевірку знань проводитимуть із двох навчальних предметів – української мови та історії України.

Довідку про результати річного оцінювання можна буде отримати у відповідному освітньому центрі після того, як його автоматично сформує уповноважений школи, де проводили оцінювання.

3. Подання документів

Після складення річного оцінювання випускник має направити до освітнього центру такі документи:

заяву;

сертифікат ЗНО 2021 року або результати НМТ (за бажанням);

довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи (за наявності);

документ, що посвідчує особу або (за його відсутності) свідоцтво про народження;

чотири кольорові фотокартки вступника розміром 3х4 см;

довідку про успішне проходження річного оцінювання (за відсутності документів про освіту державного зразка та додатка до нього).

У відомстві наголошують, що через один освітній центр можна подати до 5 заяв.

Коли подавати заяви на вступ?

У 2024 році документи на вступ можна подавати з 19 до 31 липня на навчання за кошти державного бюджету та з 19 липня до 23 вересня – на зарахування на контрактну форму із можливістю переведення на вакантні бюджетні місця.

Як підтвердити вибір місця навчання?

Після того, як абітурієнт отримав рекомендацію до зарахування, він має з’явитися до освітнього закладу для того, щоб підтвердити свій вибір.

Також вступник може це зробити, наклавши кваліфікований електронний підпис (КЕП), або надіслати на електронну пошту освітнього центру скановані копії документів, у яких підтверджує бажання навчатися у закладі.

Нагадаємо, випускники закладів освіти, які не мають можливості особисто забрати свої документи, можуть зробити це дистанційно.