Що робити, якщо бійцю замість "військової" інвалідності встановили цивільну

Наявність інвалідності, пов’язаної з захистом Батьківщини, передбачає виплату військовому більшої пенсії та надання додаткових пільг.

Для встановлення цього виду інвалідності в рішенні військово-лікарської комісії (ВЛК) має бути прямо зазначено, що травма чи хвороба виникли через участь у боях.

Про це в інтерв’ю для "УП. Життя" розповіли адвокат Сергій Ланкін і керівниця медичного напряму в ГО "Юридична сотня" Христина Ковцун.

"Загалом, якщо на момент проведення МСЕК було рішення ВЛК, де визначено правильний причиновий зв’язок, то група мала б бути такою, що пов'язана з війною", – пояснює Христина Ковцун.

Що робити, якщо у рішенні ВЛК не зазначено, що інвалідність пов’язана з захистом Батьківщини?

"Якщо в постанові ВЛК немає формулювання "пов’язане із захистом Батьківщини", то військовослужбовцю неможливо буде надалі отримати статус "особи з інвалідністю внаслідок війни", одноразову грошову допомогу належного розміру та військову пенсію.

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В такому випадку отримана інвалідність може вважатись отриманою "під час проходження військової служби", тобто не пов’язаною із безпосередньою участю у бойових діях. У найгірших випадках взагалі не пов’язуватись із виконанням обов’язків військової служби", – пояснює Сергій Ланкін.

Виправити цю ситуацію можна двома способами:

якщо неправильна інформація зазначена у рішенні ВЛК – направити скаргу до Центральної ВЛК про внесення змін до такого рішення або переогляду військовослужбовця;

– направити скаргу до Центральної ВЛК про внесення змін до такого рішення або переогляду військовослужбовця; якщо неправильна інформація міститься у рішенні експертної команди, винесеному при встановленні інвалідності – подати скаргу до Центру оцінювання про внесення змін до такого рішення або повторного проведення оцінювання функціональності.

За словами Христини Ковцун, для встановлення групи інвалідності, пов'язаної з війною, голова ВЛК може дати військовому скерування на оцінювання повсякденного функціонування – це процедура, якою з 1 січня 2025 року змінили МСЕК.

Раніше в Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності. Відтепер цей статус можуть надати людям, які пережили полон або катування.