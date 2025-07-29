Як зібрати букет та кошик на Спаса? Пояснює священник

Головним фруктом, який достигає на Преображення Господнє, є яблуко. Тож не дивно, що це свято в народі зе називають Яблучним Спасом.

Коли до церкви несуть освячувати маківки та кошики фруктів – отже кінець літа вже зовсім близько. Настав врожаю, період року, коли одночасно збираємо найбільше сезонних фруктів, овочів та ягід та вже розцвіли майже всі квіти.

То які ж з них покласти у кошик для освячення на Спаса та як зібрати букет? Чи можна освятити і букет, і кошик в один день?

"Українська правда.Життя" запитала у настоятеля Храму праведної Юліанії Ольшанської ПЦУ протоієрея Юрія Дещинського.

Чому на Спаса освячують фрукти та трави

За традицією, під час Спасівських богослужінь віряни дякують Богу за плоди, які змогли виростити на своїй землі.

"Коли ми приходимо і бездумно освячуємо та з’їдаємо ті фрукти, то не має значення, що ми поклали у цей кошик. Важливе саме усвідомлення: ось у цьому кошику дари, якими благословив мене Бог; те, що я виростив на своїй землі, або те, що придбав на кошти, які він дав мені можливіть заробити", – пояснює священник.

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Він також додає, що церковна традиція освячення плодів походить з Греції. Там у цю пору саме поспіває виноград і його першоплоди несуть до церкви.

Звичай освячення фруктів, овочів та трав має регіональні та конфесійні особливості. Наприклад, греко-католицькі віряни можуть освячувати квіти разом із кошиком на свято Преображення Господнього або й зовсім не нести трави до храму. У деяких регіонах люди обов’язково освячують випічку, а в інших нічого не чули про цю традицію. Спільним лишається головне – усвідомлене відвідування храму з відкритим серцем та добрими думками.

Як зібрати букет для освячення на Маковея

Свято Маковея відзначаємо 1 серпня. Цього дня відбувається чин малого освячення води. Можна освячувати також трави та мед.

Отець Юрій Дещинський зауважує, серед вірян нині помітна тенденція скласти букет з якнайгарніших квітів. Натомість, краще, якщо у букеті будуть трави, які ви потім використаєте у побуті. Зокрема, можна обрати рослини, які підходять для приготування чаю.

"Чітких критеріїв для вибору трав нема. У молитві на освячення не згадується, які квіти. Пишеться так: зілля, квіти та насіння. Слід додати у букет наприклад м’яту, мелісу, аби ці рослини потім не просто збирали пил, а потім у побуті приносили користь. Обов'язково мають бути колоски, хоча зараз їх чомусь рідко додають до букетів на освячення", – зауважує духівник.

Традиція освячувати маківки тягнеться від часу, коли його масово вирощували. Тепер же знайти його саме у коробочках (голівках) для букета непросто. Тож якщо не знайшли – можна просто не додавати.

Чи оздоблювати квіти стрічками – також питання особистого смаку. Наприклад, у книзі "Дідух" Василя Скуратівського згадується, що традиційно квіти обв’язували червоною стрічкою.

Що покласти у кошик на Спаса

Священник каже: у молитві на свято Преображення Господнього згадується виноград та інші плоди, які ми отримали з першого врожаю. Тож традиційно цієї пори це будуть яблука, груші, сливи, алича, персики, абрикоси. Можна покласти у кошик і частинку кавуна чи інжир.

Класти екзотичні фрукти, як от банани, у кошик також можна.

Подекуди віряни кладуть у кошик хліб – це також доречно як вдячність Богу за урожай зерна. А ось освячувати алкоголь не варто.

Третій Спас – чи освячувати горіхи?

Етнографи у своїх експедиціях неодноразово фіксували згадки про освячення горіхів на Третій Спас. Отець Юрій Дещинський каже, у його практиці нині вже це не зустрічається і на День перенесення Нерукотворного Образу не освячується нічого.

Якщо до Спаса вже вродили горіхи – можна і їх додати до святкового кошика.

Священник також зауважує – оскільки свята випадають на будній день і не завжди є можливість відвідати богослужіння, не буде гріхом освятити і букет, і кошик разом.