Що робити, якщо вжалила бджола: поради лікаря

Симптоми укусу зазвичай зникають за кілька годин, а набряк — за два-три дні

Теплий день, прогулянка на природі, аж раптом – різкий біль і дзижчання бджоли над головою. Цей укус може застати вас зненацька, а після нього нерідко в шкірі залишається жало.

Як правильно діяти у такій ситуації і як безпечно витягти жало – лікар невідкладної медицини Крістофер Баццолі пояснив Cleveland Clinic.

Чому важливо швидко видалити жало

Після укусу бджоли у шкірі залишається не лише саме жало, а й мішечок із отрутою, який продовжує вприскувати токсини ще протягом хвилини.

Що швидше ви позбудетеся жала, то менше отрути потрапить у ваше тіло, а отже, і меншою буде реакція.

"Час має вирішальне значення", – наголошує доктор Баццолі.

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Як безпечно витягти жало

Існує два основні способи видалення жала: зішкребти або витягти.

Найшвидший метод – зішкребти нігтем або пласким жорстким предметом, наприклад, кредитною карткою.

Хоча раніше жало не радили витягувати пінцетом або пальцями через ризик виштовхування додаткової отрути, сучасні дослідження це спростовують. Головне – діяти швидко.

Лікар також застерігає: якщо вас ужалили поблизу вулика, одразу відходьте на безпечну відстань. Укус випускає феромон, який може спровокувати напад інших бджіл.

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Догляд за місцем укусу

Після видалення жала важливо:

промити шкіру милом і водою;

оглянути місце укусу та, якщо потрібно, обережно витягти залишки жала;

прикласти лід або холодний компрес на 10-15 хвилин для зменшення набряку;

за можливості тримати уражену частину тіла піднятою;

прийняти знеболювальне або антигістамінний препарат для зменшення болю і свербежу.

Симптоми укусу зазвичай зникають за кілька годин, а набряк – за два-три дні.

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Коли потрібно негайно звертатися до лікаря

Якщо у вас з'явилася задишка, сильний висип, нудота чи блювання – це може бути ознакою анафілаксії (серйозної алергічної реакції, яка починається дуже швидко та може призвести до смерті). У такому випадку негайно телефонуйте 103.

Чи залишають оси та шершні жало

На відміну від бджіл, оси та шершні мають гладкі жала, які не залишаються у шкірі, тому вони можуть жалити кілька разів. Якщо жало оси або шершня все ж залишилося у шкірі, витягати його слід так само, як бджолине.

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