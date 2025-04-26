Що робити, якщо вжалила бджола: поради лікаря
Теплий день, прогулянка на природі, аж раптом – різкий біль і дзижчання бджоли над головою. Цей укус може застати вас зненацька, а після нього нерідко в шкірі залишається жало.
Як правильно діяти у такій ситуації і як безпечно витягти жало – лікар невідкладної медицини Крістофер Баццолі пояснив Cleveland Clinic.
Чому важливо швидко видалити жало
Після укусу бджоли у шкірі залишається не лише саме жало, а й мішечок із отрутою, який продовжує вприскувати токсини ще протягом хвилини.
Що швидше ви позбудетеся жала, то менше отрути потрапить у ваше тіло, а отже, і меншою буде реакція.
"Час має вирішальне значення", – наголошує доктор Баццолі.
Як безпечно витягти жало
Існує два основні способи видалення жала: зішкребти або витягти.
Найшвидший метод – зішкребти нігтем або пласким жорстким предметом, наприклад, кредитною карткою.
Хоча раніше жало не радили витягувати пінцетом або пальцями через ризик виштовхування додаткової отрути, сучасні дослідження це спростовують. Головне – діяти швидко.
Лікар також застерігає: якщо вас ужалили поблизу вулика, одразу відходьте на безпечну відстань. Укус випускає феромон, який може спровокувати напад інших бджіл.
Догляд за місцем укусу
- промити шкіру милом і водою;
- оглянути місце укусу та, якщо потрібно, обережно витягти залишки жала;
- прикласти лід або холодний компрес на 10-15 хвилин для зменшення набряку;
- за можливості тримати уражену частину тіла піднятою;
- прийняти знеболювальне або антигістамінний препарат для зменшення болю і свербежу.
Симптоми укусу зазвичай зникають за кілька годин, а набряк – за два-три дні.
Коли потрібно негайно звертатися до лікаря
Якщо у вас з'явилася задишка, сильний висип, нудота чи блювання – це може бути ознакою анафілаксії (серйозної алергічної реакції, яка починається дуже швидко та може призвести до смерті). У такому випадку негайно телефонуйте 103.
Чи залишають оси та шершні жало
На відміну від бджіл, оси та шершні мають гладкі жала, які не залишаються у шкірі, тому вони можуть жалити кілька разів. Якщо жало оси або шершня все ж залишилося у шкірі, витягати його слід так само, як бджолине.
Раніше ми писали, як розпізнати укуси різних комах і що з ними робити.