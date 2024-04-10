Статус ВПО: для чого потрібен, хто може отримати і як скасувати

Щоб отримати допомогу від держави, потрібно оформити статус ВПО

За даними Мінсоцполітики, станом на середину серпня 2023 року в Україні зареєстрували майже 5 мільйонів людей, які покинули свої домівки через війну. Частина з них змушена була переїхати повторно.

Щоб отримати допомогу від держави, переселенцям потрібно оформити статус внутрішньо переміщеної особи.

Що передбачає статус, яку допомогу можна отримати ВПО та що робити, якщо переїхали в інше місце чи повернулися додому розповідаємо далі.

Хто може отримати статус ВПО

Внутрішньо переміщена особа – це українець або іноземець, який легально живе на території України і змушений був переїхати зі свого постійного місця проживання через війну, окупацію, прояви насильства, порушення прав людини чи надзвичайні ситуації, йдеться в законі про ВПО.

Статус внутрішньо переміщеної особи(ВПО) може отримати людина, яка змінила місце проживання лише в межах України.

А саме, якщо переїхала з:

тимчасово окупованих територій;

територій в оточенні (блокуванні);

територій, де ведуться активні бойові дії.

Станом на зараз це громади в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській області, АР Крим та Севастополі.

Зокрема статус ВПО можуть отримати українці, які переїхали в межах однієї області з населеного пункту, де ведуться бойові дії, у той, де безпечно.

Список територій не фіксований, тому оновлений перелік громад варто перевірити на сайті Мінінтеграції.

Статус ВПО може отримати й людина, яка перемістилася в межах однієї області CEGLI.O2.PL/DEPOSITPHOTOS

Як отримати довідку про статус ВПО

Щоб підтвердити статус ВПО, потрібно подати відповідну заяву та отримати довідку в ЦНАПі або органах соцзахисту на новому місці проживання. Також можна звернутися до міської чи селищної ради або оформити довідку ВПО у "Дії".

З 14 років подати заяву можна самостійно, а довідку для дитини до 14 років може оформити родич або опікун. Якщо людина має обмежену дієздатність, замість неї це може зробити законний представник.

Документи, які потрібні для отримання довідки ВПО:

паспорт (або інший документ, який посвідчує особу, також підійдуть документи із “Дії”);

документ для підтвердження місця проживання, якщо прописка не вказана у паспорті (військовий квиток, трудова книжка, медичні документи);

індивідуальний податковий номер (РНОКПП);

свідоцтво про народження (для дитини).

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Щоб отримати документ у ЦНАПі, потрібно буде заповнити заяву, зазначивши персональні дані, останнє місце проживання і номер банківського рахунку “єПідтримки”.

Якщо ж використовувати "Дію", у додатку потрібно вибрати сервіс “Послуги для ВПО” і натиснути на бажану послугу. Для оформлення довідки в застосунку вже повинна бути картка платника податків та ID-картка або закордонний біометричний паспорт. Щоб її отримати, потрібно буде підтвердити своє теперішнє місце перебування.

У застосунку можна оформити довідку ВПО й для усієї сімʼї одразу. Грошову допомогу тоді виплачуватимуть на одну банківську картку. Умова – якщо члени сімʼї раніше не мали довідки ВПО.

Довідку ВПО можна оформити онлайн в "Дії" RAHWIK/DEPOSITPHOTOS

На яку допомогу може розраховувати ВПО?

Документ потрібен для того, щоб отримати соціальні послуги, до прикладу:

грошові виплати від держави;

допомогу із пошуком житла;

соцстрахування на випадок безробіття;

доступ до медобслуговування.

Крім цього, він допоможе ВПО переоформити пенсію і влаштувати дитину в садок чи школу на новому місці проживання.

Кому надають виплати від держави?

Державну фінансову допомогу можуть отримати:

українці, які мають статус ВПО через те, що виїхали із окупації та зон бойових дій;

громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для життя через обстріли або бойові дії.

З 29 січня 2024 року уряд буде фінансово підтримувати й українців, які повернулися з-за кордону. Умови – якщо вони прожили за межами України не більше, ніж 90 днів після початку повномасштабного вторгнення і подали відповідну заяву впродовж 15 днів після повернення в Україну.

Виплати будуть надавати протягом 6 місяців – на час, коли члени родини ще не встигли працевлаштуватися. Однак після двох місяців допомоги переселенці повинні знайти роботу або стати на облік до Центру зайнятості.

З 1 березня 2024 деякі внутрішньо переміщені особи, які отримували виплати протягом одного-двох років, втратили їх. Втім, виплати ВПО продовжили ще на 6 місяців для найбільш вразливих категорій:

малозабезпечених пенсіонерів;

осіб з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає;

дітей-сиріт;

прийомних батьків.

Виплати ВПО продовжили ще на 6 місяців для найбільш вразливих категорій WIRESTOCK/DEPOSITPHOTOS

Виплати на цей період також збережуть деякі групи ВПО, якщо подадуть окрему заяву:

малолітні діти, які прибули в нову громаду без законного представника;

вагітні жінки після 30 тижня вагітності;

люди, які втратили працездатність, але не мають права на виплату пенсії.

Крім цього, держава продовжить виплачувати кошти, якщо середній місячний дохід одного члена сімʼї не вищий, ніж 9444 гривні. При цьому внутрішньо переміщена особа повинна належати до переліку, ухваленого урядом.

З 22 березня перелік ВПО, які зможуть отримати фінансову підтримку, розширили. Заяву на продовження допомоги можна подати до 30 квітня 2024 року.

Щоб уточнити деталі надання допомоги, можна звернутися на гарячу лінію для ВПО.

Чи можна скасувати статус ВПО?

Якщо подати заяву про відмову від довідки ВПО, її скасують. Також довідка втратить дію, якщо людина переїхала жити за кордон або повернулася до місця, звідки вимушено виїхала.

Скасувати статус ВПО можна офлайн у ЦНАПі або онлайн у “Дії”. Для цього потрібно обрати відповідну опцію в меню довідки або зайти у розділ “Послуги для ВПО”. Крім цього, у розділі є можливість змінити місце реєстрації ВПО, якщо довелося переміститися з адреси, де жили перед цим.