Яка річка двічі перетинає екватор чи має в собі 5 кольорів? Дізнайтеся в ТЕСТІ
Річки – це незамінне середовище існування для багатьох видів живих організмів та основне джерело прісної води для людей. Вік деяких річок, які досі існують на Землі, налічує десятки мільйонів років.
Але останнє століття стало для річкових екосистем особливо складним. Шкоди річкам завдає людська діяльність, зокрема будівництво гребель, спрямлення русел, забруднення, надмірне використання води в сільському господарстві та промисловості.
Лише 37% річок завдовжки понад тисячу кілометрів залишаються вільнотекучими, і лише 23% з них досягають океану без перешкод.
У Міжнародний день річок (також відомий як Міжнародний день проти гребель) "УП. Життя" спільно з Всесвітнім фондом природи WWF-Україна пропонують перевірити, як добре ви знаєте дивовижний світ річок.
Яку річку називають “рідкою веселкою” або “річкою п’яти кольорів” через її незвичну кольорову гаму?
Річкові дельфіни Амазонки – одні з найзахопливіших істот, що мешкають у прісноводних річкових екосистемах. Їхня шкіра має ніжний рожевий відтінок. Як гадаєте, чому?
Річки – основне джерело прісноводних ресурсів для людей. Скільки прісної води міститься у річках нашої планети?
Який відсоток відомих видів риб мешкає в прісноводних екосистемах Землі?
Яка річка щосекунди викидає в океан об’єм води, як у 88 олімпійських басейнах?
Через яку європейську річку в античні часи звели перший в історії найдовший міст?
Як називається єдина велика річка у світі, що перетинає екватор одразу в двох місцях?
Осетрові види риб існували ще за часів динозаврів понад 200 мільйонів років тому, але нині є найвразливішою групою хребетних у світі. Скільки видів осетрових мешкали в українських річках?
Чи правда, що всі річки течуть на поверхні Землі?
У якої річки напрямок течії може змінюватися чотири рази на день?
Як називається найбільший у світі субрегіон без річок?
Через яку річку не збудували жодного моста попри те, що вона є однією з найдовших у світі?
Яка річка протікає через 10 країн – більше, ніж будь-яка інша річка у світі?
У якій країні протікає найбільш забруднена річка світу?
Греблі фрагментували дві третини великих річок світу. До чого це призвело?