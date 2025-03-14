Яка річка двічі перетинає екватор чи має в собі 5 кольорів? Дізнайтеся в ТЕСТІ

Річки – це незамінне середовище існування для багатьох видів живих організмів та основне джерело прісної води для людей. Вік деяких річок, які досі існують на Землі, налічує десятки мільйонів років.

Але останнє століття стало для річкових екосистем особливо складним. Шкоди річкам завдає людська діяльність, зокрема будівництво гребель, спрямлення русел, забруднення, надмірне використання води в сільському господарстві та промисловості.

Лише 37% річок завдовжки понад тисячу кілометрів залишаються вільнотекучими, і лише 23% з них досягають океану без перешкод.

У Міжнародний день річок (також відомий як Міжнародний день проти гребель) "УП. Життя" спільно з Всесвітнім фондом природи WWF-Україна пропонують перевірити, як добре ви знаєте дивовижний світ річок.

1/15 Яку річку називають “рідкою веселкою” або “річкою п’яти кольорів” через її незвичну кольорову гаму? Ріо Тінто (Іспанія) У Колумбії протікає унікальна річка Каньо-Кристалес, відома як "річка п’яти кольорів" або "рідка веселка". Завдяки життєдіяльності водоростей її течії набувають яскравих відтінків синього, червоного, чорного, жовтого та зеленого. Ця природна гра кольорів робить річку однією з найкрасивіших у світі. Лі (Китай) У Колумбії протікає унікальна річка Каньо-Кристалес, відома як "річка п’яти кольорів" або "рідка веселка". Завдяки життєдіяльності водоростей її течії набувають яскравих відтінків синього, червоного, чорного, жовтого та зеленого. Ця природна гра кольорів робить річку однією з найкрасивіших у світі. Каньйо-Кристалес (Колумбія) У Колумбії протікає унікальна річка Каньо-Кристалес, відома як "річка п’яти кольорів" або "рідка веселка". Завдяки життєдіяльності водоростей її течії набувають яскравих відтінків синього, червоного, чорного, жовтого та зеленого. Ця природна гра кольорів робить річку однією з найкрасивіших у світі. Єллоустон (США) У Колумбії протікає унікальна річка Каньо-Кристалес, відома як "річка п’яти кольорів" або "рідка веселка". Завдяки життєдіяльності водоростей її течії набувають яскравих відтінків синього, червоного, чорного, жовтого та зеленого. Ця природна гра кольорів робить річку однією з найкрасивіших у світі.

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2/15 Річкові дельфіни Амазонки – одні з найзахопливіших істот, що мешкають у прісноводних річкових екосистемах. Їхня шкіра має ніжний рожевий відтінок. Як гадаєте, чому? Вони змінюють колір під час шлюбного періоду. Рожевий річковий дельфін Амазонки – найбільший і найрозумніший серед п’яти видів прісноводних дельфінів. Ці дельфіни відомі своєю грайливою вдачею, але їхні "ігри" можуть бути досить жорсткими! Річкові дельфіни Амазонки народжуються сірими, але з часом стають рожевими. Самці набувають значно яскравішого рожевого кольору, ніж самки. Вважається, що це через рубці, які з’являються внаслідок їхніх грубих ігор або бійок за самиць. Це наслідок сонячних опіків, адже вони часто плавають біля поверхні. Рожевий річковий дельфін Амазонки – найбільший і найрозумніший серед п’яти видів прісноводних дельфінів. Ці дельфіни відомі своєю грайливою вдачею, але їхні "ігри" можуть бути досить жорсткими! Річкові дельфіни Амазонки народжуються сірими, але з часом стають рожевими. Самці набувають значно яскравішого рожевого кольору, ніж самки. Вважається, що це через рубці, які з’являються внаслідок їхніх грубих ігор або бійок за самиць. Колір з’являється через рубцювання після шлюбних ігор та боротьби за домінування. Рожевий річковий дельфін Амазонки – найбільший і найрозумніший серед п’яти видів прісноводних дельфінів. Ці дельфіни відомі своєю грайливою вдачею, але їхні "ігри" можуть бути досить жорсткими! Річкові дельфіни Амазонки народжуються сірими, але з часом стають рожевими. Самці набувають значно яскравішого рожевого кольору, ніж самки. Вважається, що це через рубці, які з’являються внаслідок їхніх грубих ігор або бійок за самиць. Їхня шкіра виробляє спеціальний пігмент для маскування в річкових водах. Рожевий річковий дельфін Амазонки – найбільший і найрозумніший серед п’яти видів прісноводних дельфінів. Ці дельфіни відомі своєю грайливою вдачею, але їхні "ігри" можуть бути досить жорсткими! Річкові дельфіни Амазонки народжуються сірими, але з часом стають рожевими. Самці набувають значно яскравішого рожевого кольору, ніж самки. Вважається, що це через рубці, які з’являються внаслідок їхніх грубих ігор або бійок за самиць.

3/15 Річки – основне джерело прісноводних ресурсів для людей. Скільки прісної води міститься у річках нашої планети? Менш ніж 1% ​Хоч вода займає понад 70% поверхні Землі, майже вся вона – солона, і зосереджена в океанах. Прісна вода становить лише близько 3% від усіх водних ресурсів нашої планети. Близько 69% прісної води Землі зосереджено в льодовиках і крижаному покриві. Приблизно 30% перебуває у підземних водах (але часто і вони не можуть бути джерелом для питного водопостачання). Річки містять менш ніж 1% усіх поверхневих прісноводних ресурсів, але саме вони є головним джерелом води для людей і відіграють ключову роль у підтримці біорізноманіття планети. 10% ​Хоч вода займає понад 70% поверхні Землі, майже вся вона – солона, і зосереджена в океанах. Прісна вода становить лише близько 3% від усіх водних ресурсів нашої планети. Близько 69% прісної води Землі зосереджено в льодовиках і крижаному покриві. Приблизно 30% перебуває у підземних водах (але часто і вони не можуть бути джерелом для питного водопостачання). Річки містять менш ніж 1% усіх поверхневих прісноводних ресурсів, але саме вони є головним джерелом води для людей і відіграють ключову роль у підтримці біорізноманіття планети. Понад 30% ​Хоч вода займає понад 70% поверхні Землі, майже вся вона – солона, і зосереджена в океанах. Прісна вода становить лише близько 3% від усіх водних ресурсів нашої планети. Близько 69% прісної води Землі зосереджено в льодовиках і крижаному покриві. Приблизно 30% перебуває у підземних водах (але часто і вони не можуть бути джерелом для питного водопостачання). Річки містять менш ніж 1% усіх поверхневих прісноводних ресурсів, але саме вони є головним джерелом води для людей і відіграють ключову роль у підтримці біорізноманіття планети. Близько 60% ​Хоч вода займає понад 70% поверхні Землі, майже вся вона – солона, і зосереджена в океанах. Прісна вода становить лише близько 3% від усіх водних ресурсів нашої планети. Близько 69% прісної води Землі зосереджено в льодовиках і крижаному покриві. Приблизно 30% перебуває у підземних водах (але часто і вони не можуть бути джерелом для питного водопостачання). Річки містять менш ніж 1% усіх поверхневих прісноводних ресурсів, але саме вони є головним джерелом води для людей і відіграють ключову роль у підтримці біорізноманіття планети.

4/15 Який відсоток відомих видів риб мешкає в прісноводних екосистемах Землі? 25% Прісноводні середовища, які займають менш ніж 1% поверхні Землі, є домом для 51% відомих видів риб, що становить понад 18 тисяч видів. Це підкреслює високу біорізноманітність таких екосистем. Прісноводні риби становлять майже чверть усіх видів хребетних у світі. Вони забезпечують харчування для 200 мільйонів людей та засоби до існування для 60 мільйонів осіб.

51% Прісноводні середовища, які займають менш ніж 1% поверхні Землі, є домом для 51% відомих видів риб, що становить понад 18 тисяч видів. Це підкреслює високу біорізноманітність таких екосистем. Прісноводні риби становлять майже чверть усіх видів хребетних у світі. Вони забезпечують харчування для 200 мільйонів людей та засоби до існування для 60 мільйонів осіб.

75% Прісноводні середовища, які займають менш ніж 1% поверхні Землі, є домом для 51% відомих видів риб, що становить понад 18 тисяч видів. Це підкреслює високу біорізноманітність таких екосистем. Прісноводні риби становлять майже чверть усіх видів хребетних у світі. Вони забезпечують харчування для 200 мільйонів людей та засоби до існування для 60 мільйонів осіб.

90% Прісноводні середовища, які займають менш ніж 1% поверхні Землі, є домом для 51% відомих видів риб, що становить понад 18 тисяч видів. Це підкреслює високу біорізноманітність таких екосистем. Прісноводні риби становлять майже чверть усіх видів хребетних у світі. Вони забезпечують харчування для 200 мільйонів людей та засоби до існування для 60 мільйонів осіб.



5/15 Яка річка щосекунди викидає в океан об’єм води, як у 88 олімпійських басейнах? Ніл Амазонка у Південній Америці – найповноводніша річка світу. Щосекунди вона викидає в Атлантичний океан об’єм води, еквівалентний 88 олімпійським басейнам (приблизно 220 тисяч кубічних метрів) – це більше, ніж усі річки Європи та Північної Америки разом узяті.

Янцзи Амазонка у Південній Америці – найповноводніша річка світу. Щосекунди вона викидає в Атлантичний океан об’єм води, еквівалентний 88 олімпійським басейнам (приблизно 220 тисяч кубічних метрів) – це більше, ніж усі річки Європи та Північної Америки разом узяті.

Амазонка Амазонка у Південній Америці – найповноводніша річка світу. Щосекунди вона викидає в Атлантичний океан об’єм води, еквівалентний 88 олімпійським басейнам (приблизно 220 тисяч кубічних метрів) – це більше, ніж усі річки Європи та Північної Америки разом узяті.

Міссісіпі Амазонка у Південній Америці – найповноводніша річка світу. Щосекунди вона викидає в Атлантичний океан об’єм води, еквівалентний 88 олімпійським басейнам (приблизно 220 тисяч кубічних метрів) – це більше, ніж усі річки Європи та Північної Америки разом узяті.

Ганг Амазонка у Південній Америці – найповноводніша річка світу. Щосекунди вона викидає в Атлантичний океан об’єм води, еквівалентний 88 олімпійським басейнам (приблизно 220 тисяч кубічних метрів) – це більше, ніж усі річки Європи та Північної Америки разом узяті.



6/15 Через яку європейську річку в античні часи звели перший в історії найдовший міст? Тиса Це Дунай – друга за довжиною і площею басейну річка Європи, яка бере початок в горах Шварцвальда у Німеччині та вливається в Чорне море через дельту в Румунії та Україні. ​В античні часи річка мала назву Істр. Міст Траяна, побудований у 103-105 роках, перетинав Істр на схід від Залізних воріт. Він вважався першим найдовшим мостом античності.

Дніпро Це Дунай – друга за довжиною і площею басейну річка Європи, яка бере початок в горах Шварцвальда у Німеччині та вливається в Чорне море через дельту в Румунії та Україні. ​В античні часи річка мала назву Істр. Міст Траяна, побудований у 103-105 роках, перетинав Істр на схід від Залізних воріт. Він вважався першим найдовшим мостом античності.

Дунай Це Дунай – друга за довжиною і площею басейну річка Європи, яка бере початок в горах Шварцвальда у Німеччині та вливається в Чорне море через дельту в Румунії та Україні. ​В античні часи річка мала назву Істр. Міст Траяна, побудований у 103-105 роках, перетинав Істр на схід від Залізних воріт. Він вважався першим найдовшим мостом античності.

Західний Буг Це Дунай – друга за довжиною і площею басейну річка Європи, яка бере початок в горах Шварцвальда у Німеччині та вливається в Чорне море через дельту в Румунії та Україні. ​В античні часи річка мала назву Істр. Міст Траяна, побудований у 103-105 роках, перетинав Істр на схід від Залізних воріт. Він вважався першим найдовшим мостом античності.

Прут Це Дунай – друга за довжиною і площею басейну річка Європи, яка бере початок в горах Шварцвальда у Німеччині та вливається в Чорне море через дельту в Румунії та Україні. ​В античні часи річка мала назву Істр. Міст Траяна, побудований у 103-105 роках, перетинав Істр на схід від Залізних воріт. Він вважався першим найдовшим мостом античності.



7/15 Як називається єдина велика річка у світі, що перетинає екватор одразу в двох місцях? Замбезі Річка Конго, що протікає через Центральну Африку, – це єдина у світі велика річка, яка двічі перетинає екватор. До речі, басейн Конго охоплює понад 3,6 мільйона км², що становить приблизно 12% всієї території Африки.​ Ніл Річка Конго, що протікає через Центральну Африку, – це єдина у світі велика річка, яка двічі перетинає екватор. До речі, басейн Конго охоплює понад 3,6 мільйона км², що становить приблизно 12% всієї території Африки.​ Конго Річка Конго, що протікає через Центральну Африку, – це єдина у світі велика річка, яка двічі перетинає екватор. До речі, басейн Конго охоплює понад 3,6 мільйона км², що становить приблизно 12% всієї території Африки.​ Інд Річка Конго, що протікає через Центральну Африку, – це єдина у світі велика річка, яка двічі перетинає екватор. До речі, басейн Конго охоплює понад 3,6 мільйона км², що становить приблизно 12% всієї території Африки.​ Амазонка Річка Конго, що протікає через Центральну Африку, – це єдина у світі велика річка, яка двічі перетинає екватор. До речі, басейн Конго охоплює понад 3,6 мільйона км², що становить приблизно 12% всієї території Африки.​

8/15 Осетрові види риб існували ще за часів динозаврів понад 200 мільйонів років тому, але нині є найвразливішою групою хребетних у світі. Скільки видів осетрових мешкали в українських річках? 2 Історично в Україні водилося 6 видів осетрових риб. Два з них (осетер атлантичний та осетер шип) – офіційно визнані вимерлими. Інші чотири види перебувають під загрозою зникнення через надмірний вилов, браконьєрство, забруднення вод та будівництво гребель, які перешкоджають міграції та розмноженню цих риб. Дунай – одна з небагатьох європейських річок, де ще залишилися вільноживучі осетрові. 6 Історично в Україні водилося 6 видів осетрових риб. Два з них (осетер атлантичний та осетер шип) – офіційно визнані вимерлими. Інші чотири види перебувають під загрозою зникнення через надмірний вилов, браконьєрство, забруднення вод та будівництво гребель, які перешкоджають міграції та розмноженню цих риб. Дунай – одна з небагатьох європейських річок, де ще залишилися вільноживучі осетрові. 8 Історично в Україні водилося 6 видів осетрових риб. Два з них (осетер атлантичний та осетер шип) – офіційно визнані вимерлими. Інші чотири види перебувають під загрозою зникнення через надмірний вилов, браконьєрство, забруднення вод та будівництво гребель, які перешкоджають міграції та розмноженню цих риб. Дунай – одна з небагатьох європейських річок, де ще залишилися вільноживучі осетрові. 10 Історично в Україні водилося 6 видів осетрових риб. Два з них (осетер атлантичний та осетер шип) – офіційно визнані вимерлими. Інші чотири види перебувають під загрозою зникнення через надмірний вилов, браконьєрство, забруднення вод та будівництво гребель, які перешкоджають міграції та розмноженню цих риб. Дунай – одна з небагатьох європейських річок, де ще залишилися вільноживучі осетрові.

9/15 Чи правда, що всі річки течуть на поверхні Землі? Так Багато хто думає, що річки розташовані виключно на поверхні Землі, але існують річки, які повністю або частково протікають під землею. Їх називають підземними річками. Наприклад, південноамериканська річка Хамза довжиною 6 тисяч км тече на глибині понад 4 км під поверхнею. До речі, відкрили цю річку відносно нещодавно – у 2011 році. Ні Багато хто думає, що річки розташовані виключно на поверхні Землі, але існують річки, які повністю або частково протікають під землею. Їх називають підземними річками. Наприклад, південноамериканська річка Хамза довжиною 6 тисяч км тече на глибині понад 4 км під поверхнею. До речі, відкрили цю річку відносно нещодавно – у 2011 році.

10/15 У якої річки напрямок течії може змінюватися чотири рази на день? Гудзон Річки можуть змінювати напрямок течії. Весь нижній відрізок річки Гудзон завдовжки близько 248 км є припливним, тобто піддається впливу припливів і відпливів. Це призводить до того, що напрямок течії річки Гудзон може змінюватися до чотирьох разів на день. До речі, 7 лютого 1812 року землетрус тимчасово змусив річку Міссісіпі текти у зворотному напрямку. А річка Амазонка текла у протилежному напрямку кілька десятків мільйонів років тому.

Вісла Річки можуть змінювати напрямок течії. Весь нижній відрізок річки Гудзон завдовжки близько 248 км є припливним, тобто піддається впливу припливів і відпливів. Це призводить до того, що напрямок течії річки Гудзон може змінюватися до чотирьох разів на день. До речі, 7 лютого 1812 року землетрус тимчасово змусив річку Міссісіпі текти у зворотному напрямку. А річка Амазонка текла у протилежному напрямку кілька десятків мільйонів років тому.

Дунай Річки можуть змінювати напрямок течії. Весь нижній відрізок річки Гудзон завдовжки близько 248 км є припливним, тобто піддається впливу припливів і відпливів. Це призводить до того, що напрямок течії річки Гудзон може змінюватися до чотирьох разів на день. До речі, 7 лютого 1812 року землетрус тимчасово змусив річку Міссісіпі текти у зворотному напрямку. А річка Амазонка текла у протилежному напрямку кілька десятків мільйонів років тому.

Хуанхе Річки можуть змінювати напрямок течії. Весь нижній відрізок річки Гудзон завдовжки близько 248 км є припливним, тобто піддається впливу припливів і відпливів. Це призводить до того, що напрямок течії річки Гудзон може змінюватися до чотирьох разів на день. До речі, 7 лютого 1812 року землетрус тимчасово змусив річку Міссісіпі текти у зворотному напрямку. А річка Амазонка текла у протилежному напрямку кілька десятків мільйонів років тому.

Інд Річки можуть змінювати напрямок течії. Весь нижній відрізок річки Гудзон завдовжки близько 248 км є припливним, тобто піддається впливу припливів і відпливів. Це призводить до того, що напрямок течії річки Гудзон може змінюватися до чотирьох разів на день. До речі, 7 лютого 1812 року землетрус тимчасово змусив річку Міссісіпі текти у зворотному напрямку. А річка Амазонка текла у протилежному напрямку кілька десятків мільйонів років тому.

У жодної Річки можуть змінювати напрямок течії. Весь нижній відрізок річки Гудзон завдовжки близько 248 км є припливним, тобто піддається впливу припливів і відпливів. Це призводить до того, що напрямок течії річки Гудзон може змінюватися до чотирьох разів на день. До речі, 7 лютого 1812 року землетрус тимчасово змусив річку Міссісіпі текти у зворотному напрямку. А річка Амазонка текла у протилежному напрямку кілька десятків мільйонів років тому.



11/15 Як називається найбільший у світі субрегіон без річок? Південна Африка Важко уявити, що є країни чи навіть цілі регіони без річок, але це можливо. ​Аравійський півострів є найбільшим у світі субрегіоном без постійних природних річок. Країни цього субрегіону натомість мають ваді – сухі долини в пустелях, які заповнюються водою лише під час тривалих і сильних дощів. Австралія і Нова Зеландія Важко уявити, що є країни чи навіть цілі регіони без річок, але це можливо. ​Аравійський півострів є найбільшим у світі субрегіоном без постійних природних річок. Країни цього субрегіону натомість мають ваді – сухі долини в пустелях, які заповнюються водою лише під час тривалих і сильних дощів. Аравійський півострів Важко уявити, що є країни чи навіть цілі регіони без річок, але це можливо. ​Аравійський півострів є найбільшим у світі субрегіоном без постійних природних річок. Країни цього субрегіону натомість мають ваді – сухі долини в пустелях, які заповнюються водою лише під час тривалих і сильних дощів. Центральна Африка Важко уявити, що є країни чи навіть цілі регіони без річок, але це можливо. ​Аравійський півострів є найбільшим у світі субрегіоном без постійних природних річок. Країни цього субрегіону натомість мають ваді – сухі долини в пустелях, які заповнюються водою лише під час тривалих і сильних дощів. Північна Європа Важко уявити, що є країни чи навіть цілі регіони без річок, але це можливо. ​Аравійський півострів є найбільшим у світі субрегіоном без постійних природних річок. Країни цього субрегіону натомість мають ваді – сухі долини в пустелях, які заповнюються водою лише під час тривалих і сильних дощів.

12/15 Через яку річку не збудували жодного моста попри те, що вона є однією з найдовших у світі? Конго Хоч Амазонка є другою за довжиною річкою у світі та життєво важливою водною артерією, через неї не збудували жодного моста. Це дивує, враховуючи, що через подібну за розмірами річку Янцзи “перекинули” понад сотню мостів, а через Ніл у Каїрі – дев’ять. Просте пояснення відсутності мостів через Амазонку – це відсутність необхідності в них. Міста та поселення вздовж річки покладаються на пороми та човни. Плавучі мости або понтони також є непрактичними, оскільки ширина Амазонки може змінюватися залежно від сезону. Амазонка Хоч Амазонка є другою за довжиною річкою у світі та життєво важливою водною артерією, через неї не збудували жодного моста. Це дивує, враховуючи, що через подібну за розмірами річку Янцзи “перекинули” понад сотню мостів, а через Ніл у Каїрі – дев’ять. Просте пояснення відсутності мостів через Амазонку – це відсутність необхідності в них. Міста та поселення вздовж річки покладаються на пороми та човни. Плавучі мости або понтони також є непрактичними, оскільки ширина Амазонки може змінюватися залежно від сезону. Ніл Хоч Амазонка є другою за довжиною річкою у світі та життєво важливою водною артерією, через неї не збудували жодного моста. Це дивує, враховуючи, що через подібну за розмірами річку Янцзи “перекинули” понад сотню мостів, а через Ніл у Каїрі – дев’ять. Просте пояснення відсутності мостів через Амазонку – це відсутність необхідності в них. Міста та поселення вздовж річки покладаються на пороми та човни. Плавучі мости або понтони також є непрактичними, оскільки ширина Амазонки може змінюватися залежно від сезону. Парана Хоч Амазонка є другою за довжиною річкою у світі та життєво важливою водною артерією, через неї не збудували жодного моста. Це дивує, враховуючи, що через подібну за розмірами річку Янцзи “перекинули” понад сотню мостів, а через Ніл у Каїрі – дев’ять. Просте пояснення відсутності мостів через Амазонку – це відсутність необхідності в них. Міста та поселення вздовж річки покладаються на пороми та човни. Плавучі мости або понтони також є непрактичними, оскільки ширина Амазонки може змінюватися залежно від сезону. Брахмапутра Хоч Амазонка є другою за довжиною річкою у світі та життєво важливою водною артерією, через неї не збудували жодного моста. Це дивує, враховуючи, що через подібну за розмірами річку Янцзи “перекинули” понад сотню мостів, а через Ніл у Каїрі – дев’ять. Просте пояснення відсутності мостів через Амазонку – це відсутність необхідності в них. Міста та поселення вздовж річки покладаються на пороми та човни. Плавучі мости або понтони також є непрактичними, оскільки ширина Амазонки може змінюватися залежно від сезону. Нігер Хоч Амазонка є другою за довжиною річкою у світі та життєво важливою водною артерією, через неї не збудували жодного моста. Це дивує, враховуючи, що через подібну за розмірами річку Янцзи “перекинули” понад сотню мостів, а через Ніл у Каїрі – дев’ять. Просте пояснення відсутності мостів через Амазонку – це відсутність необхідності в них. Міста та поселення вздовж річки покладаються на пороми та човни. Плавучі мости або понтони також є непрактичними, оскільки ширина Амазонки може змінюватися залежно від сезону.

13/15 Яка річка протікає через 10 країн – більше, ніж будь-яка інша річка у світі? Дніпро Дунай перетинає більше держав, ніж будь-яка інша річка. Він протікає через Німеччину, Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну. Крім того, Дунай проходить через чотири столиці: Відень (Австрія), Братиславу (Словаччина), Будапешт (Угорщина) та Белград (Сербія). Ще п’ять столиць розташовані в його басейні. До речі, басейн Дунаю охоплює 19 країн. Завдяки своєму центральному розташуванню в Європі та близькості до багатьох міст, Дунай є однією з найважливіших річок у світі. Ельба Дунай перетинає більше держав, ніж будь-яка інша річка. Він протікає через Німеччину, Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну. Крім того, Дунай проходить через чотири столиці: Відень (Австрія), Братиславу (Словаччина), Будапешт (Угорщина) та Белград (Сербія). Ще п’ять столиць розташовані в його басейні. До речі, басейн Дунаю охоплює 19 країн. Завдяки своєму центральному розташуванню в Європі та близькості до багатьох міст, Дунай є однією з найважливіших річок у світі. Рейн Дунай перетинає більше держав, ніж будь-яка інша річка. Він протікає через Німеччину, Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну. Крім того, Дунай проходить через чотири столиці: Відень (Австрія), Братиславу (Словаччина), Будапешт (Угорщина) та Белград (Сербія). Ще п’ять столиць розташовані в його басейні. До речі, басейн Дунаю охоплює 19 країн. Завдяки своєму центральному розташуванню в Європі та близькості до багатьох міст, Дунай є однією з найважливіших річок у світі. Дунай Дунай перетинає більше держав, ніж будь-яка інша річка. Він протікає через Німеччину, Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну. Крім того, Дунай проходить через чотири столиці: Відень (Австрія), Братиславу (Словаччина), Будапешт (Угорщина) та Белград (Сербія). Ще п’ять столиць розташовані в його басейні. До речі, басейн Дунаю охоплює 19 країн. Завдяки своєму центральному розташуванню в Європі та близькості до багатьох міст, Дунай є однією з найважливіших річок у світі. Західна Двіна Дунай перетинає більше держав, ніж будь-яка інша річка. Він протікає через Німеччину, Австрію, Словаччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну. Крім того, Дунай проходить через чотири столиці: Відень (Австрія), Братиславу (Словаччина), Будапешт (Угорщина) та Белград (Сербія). Ще п’ять столиць розташовані в його басейні. До речі, басейн Дунаю охоплює 19 країн. Завдяки своєму центральному розташуванню в Європі та близькості до багатьох міст, Дунай є однією з найважливіших річок у світі.

14/15 У якій країні протікає найбільш забруднена річка світу? Індія Індонезійська річка Читарум вважається найбільш забрудненою річкою у світі. Основними джерелами токсичних відходів стали текстильні фабрики. Понад 2 тисячі підприємств забруднюють 13 тисяч км² річки ртуттю, миш'яком та іншими токсинами. Рівень свинцю в її водах перевищує допустимі безпечні норми у тисячу разів. При цьому у басейні Читарум проживають близько 5 мільйонів людей. Індонезія Індонезійська річка Читарум вважається найбільш забрудненою річкою у світі. Основними джерелами токсичних відходів стали текстильні фабрики. Понад 2 тисячі підприємств забруднюють 13 тисяч км² річки ртуттю, миш'яком та іншими токсинами. Рівень свинцю в її водах перевищує допустимі безпечні норми у тисячу разів. При цьому у басейні Читарум проживають близько 5 мільйонів людей. Алжир Індонезійська річка Читарум вважається найбільш забрудненою річкою у світі. Основними джерелами токсичних відходів стали текстильні фабрики. Понад 2 тисячі підприємств забруднюють 13 тисяч км² річки ртуттю, миш'яком та іншими токсинами. Рівень свинцю в її водах перевищує допустимі безпечні норми у тисячу разів. При цьому у басейні Читарум проживають близько 5 мільйонів людей. Китай Індонезійська річка Читарум вважається найбільш забрудненою річкою у світі. Основними джерелами токсичних відходів стали текстильні фабрики. Понад 2 тисячі підприємств забруднюють 13 тисяч км² річки ртуттю, миш'яком та іншими токсинами. Рівень свинцю в її водах перевищує допустимі безпечні норми у тисячу разів. При цьому у басейні Читарум проживають близько 5 мільйонів людей. Вʼєтнам Індонезійська річка Читарум вважається найбільш забрудненою річкою у світі. Основними джерелами токсичних відходів стали текстильні фабрики. Понад 2 тисячі підприємств забруднюють 13 тисяч км² річки ртуттю, миш'яком та іншими токсинами. Рівень свинцю в її водах перевищує допустимі безпечні норми у тисячу разів. При цьому у басейні Читарум проживають близько 5 мільйонів людей.