Тест
Що ви знаєте про символи на великодніх яйцях? Впізнайте писанку у ТЕСТІ
Оксана Білоус/Фейсбук
Оксана Білоус/Фейсбук
Українці відзначають Великдень: навіть попри війну майстри та прагнуть зберігати традиції і створюють крашанки, писанки, дряпанки.
Ми уже розповідали, які створювалися писанки у різних регіонах України та як розписати яйце у домашніх умовах за допомогою різних технік, рослин і барвників.
Нині ми пропонуємо зануритись у світ традиційних і незвичних орнаментів, оригінальних назв та унікальних колекцій писанок. Чи впізнаєте ви різноманітні писанки й символи на них?
Перевірте себе у новому тесті, який "УП. Життя" підготувала спільно з майстринею-писанкаркою Іриною Михалевич до Великодня!