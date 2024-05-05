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Що ви знаєте про символи на великодніх яйцях? Впізнайте писанку у ТЕСТІ

Олена Барсукова — 5 травня, 06:00
Оксана Білоус/Фейсбук
Що ви знаєте про символи на великодніх яйцях? Впізнайте писанку у ТЕСТІ
Оксана Білоус/Фейсбук

Українці відзначають Великдень: навіть попри війну майстри та прагнуть зберігати традиції і створюють крашанки, писанки, дряпанки.

Ми уже розповідали, які створювалися писанки у різних регіонах України та як розписати яйце у домашніх умовах за допомогою різних технік, рослин і барвників.

Нині ми пропонуємо зануритись у світ традиційних і незвичних орнаментів, оригінальних назв та унікальних колекцій писанок. Чи впізнаєте ви різноманітні писанки й символи на них?

Перевірте себе у новому тесті, який "УП. Життя" підготувала спільно з майстринею-писанкаркою Іриною Михалевич до Великодня!

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Як у сучасній кераміці називається візерунок з фігурних дужок, яким прикрашена більшість знайдених давньоруських писанок?

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У заповіднику “Давній Пліснеськ” на Львівщині зберігаються унікальні керамічні писанки, знайдені на місці Пліснеського городища. Коли вони були виготовлені?

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У 2013 році львівські археологи знайшли найдавнішу писанку на справжньому гусячому яйці, яка збереглася в Україні. Який візерунок зображений на цій 500-літній знахідці?

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Що з цього переліку могло називатися "рожами" або "ружами"?

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Які символи на писанках повʼязані зі стихією води?

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Як у народі могли називати різні маківки яйця?

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Як називається ця писанка?

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Як у народі могли називати писанки зі сваргами (солярними символами у вигляді хреста, що рухається)?

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Як називається ця писанка?

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У якому історико-географічному регіоні поширена унікальна техніка розпису яєць за допомогою цвяха чи сірника?

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Зображення яких тварин поки що не знаходили на традиційних українських писанках?

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Як називається ця писанка із колекції Музею Івана Гончара?

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У якому селі для писанок притаманні дрібні геометричні орнаменти та помаранчеві кольори?

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Як називається цей традиційний візерунок для писанок Одещини?

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Скільки клинців містить орнамент "Сорококлин"?

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Писанки часто називають відповідно до техніки, у якій їх виконали. Що це за писанка?