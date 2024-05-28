Як Ватикан канонізовує людей і хто може стати святим?

Нещодавно Ватикан оголосив про рішення вперше канонізувати міленіала. Першим святим стане Карло Акутіс, який народився у 1991-му та помер у 2006-му від раку крові, коли йому було лише 15.

Міленіали – це покоління людей, народжених у період з 1981 по 1996 роки.

Кого можуть визнати святим, що для цього потрібно та які вимоги ставлять до претендента на цей титул, розповіли в IFL Science, BBC News та в Об’єднанні католицьких єпископів США (United States Conference of Catholic Bishops, USCCB).

Процес канонізації в Католицькій церкві: кого можуть визнати святим?

Цей процес є доволі складним та може тривати роками. Однак, за правилами, після смерті людини, яку мають намір визнати святою, має пройти 5 років. Цей час дають для того, аби вщухли емоції після втрати. Натомість раніше цей термін становив мінімум 50 років.

"Це забезпечить більший баланс та об’єктивність у розгляді справи про канонізацію", – зазначили в USCCB.

Після закінчення цього терміну можуть розпочати аналіз справи. Єпископ, який очолює дієцезію (її можна порівняти з єпархією у східних християнських церквах – ред.) вивчає життя померлого чи померлої: як людина жила, працювала, що встигла зробити за життя, що залишила по собі і чи достатньо цього, щоб її чи його вважати святими. Крім того, беруть до уваги й інформацію від свідків.

"Докази надсилають до Дикастерії у справах святих у Ватикані. Група з дев'яти богословів розглядає, чи було життя кандидата героїчним чи мученицьким.

Справи про канонізацію розглядає Папа Римський, а також ухвалює відповідне рішення neneosan/Depositphotos

Далі справу передають кардиналам і єпископам Дикастерії для вивчення і затвердження. Якщо вони також погоджуються, що життя або смерть були достатньо святими, вони надсилають справу Папі, і він офіційно проголошує преподобним або блаженним", – пояснили в Об’єднанні католицьких єпископів США.

Титул залежить від того, що саме робить кандидата святим: "преподобним" проголошують тих, хто жив героїчним життям, а "блаженним" – тих, хто помер мученицькою смертю.

Однією з важливих вимог є також підтвердження "посмертних див". У випадку з Карло відомо про два таких випадки.

Люди, які сповідують католицизм, вірять, що можуть звертатися з молитвами до покійних. У них вони просять про допомогу – наприклад, про зцілення від недуги. Якщо після такої молитви людина раптово одужує, Ватикан може визнати цю подію дивом.

"На цьому етапі справа знову залежить від Папи: якщо він проголосить, що чудо сталося завдяки померлому, то він має право на беатифікацію.

Беатифікація Акутіса, який незабаром стане святим тисячоліття, відбулася в 2020 році, коли Папа Римський Франциск оголосив, що одужання семирічного хлопчика від рідкісного розладу підшлункової залози після контакту з сорочкою Акутіса було дивом", – зазначив американський католицький священник Джеймс Мартін.

Однак і це ще не все. Померлих можуть визнати святими лише після того, як здійсниться друге диво, яке пов'язуватимуть з ними. Для тих, кого вважають мучениками, достатньо лише одного. Лише після описаних етапів Папа Римський ухвалює рішення про канонізацію та проголошує померлого святим під час спеціальної церемонії.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Ватикан вперше до лику блаженних зарахував сім’ю з Польщі, яка переховувала євреїв за часів Другої світової війни.