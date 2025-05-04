Колишня музикантка: в мережі "завірусилося" відео прибиральниці, яка майстерно грає на піаніно
Днями в соцмережах "завірусилися" відео, на яких прибиральниця київського закладу майстерно грає на піаніно.
Героїнею популярних роликів виявилася пані Ірина – частину свого життя вона присвятила музиці.
Історію жінки розповів фотограф Михайло Рубко.
"Пані Ірина – приклад талановитої людини з нелегкою долею. Я зустрів її, коли в перервах між роботою вона грала на фортепіано", – написав фотограф.
Спершу киянка відмовлялася від світлин, пояснюючи це тим, що нібито застара для цього. На слова про її красу відреагувала жартома: "Красивих жінок не буває, бувають симпатичні і страшенно симпатичні".
Зрештою жінка погодилася на фото і розповіла, що за освітою вона професійна піаністка, а на інструменті почала грати ще у віці чотирьох років. Раніше Ірина була концертмейстеркою та за часів СРСР отримувала нагороди республіканських конкурсів.
"Грала дуже гарно, а останні два роки взагалі не підходила до фортепіано", – зізналася вона.
За словами Михайла, жінці доводилося працювати без вихідних, аби зібрати кошти на операцію для сина. Пізніше Ірина повідомила, що його стан її покращився.
Попри те, що жінка має власне житло, вона мешкає в одному зі столичних хостелів. За словами Ірини, сусіди намагаються "відібрати" в неї квартиру, через це наразі тривають суди.
"Нікого немає в мене – всі онуки у Франції. Загалом тяжко [...] Немає в мене більше мрій, для цього пізно", – каже жінка.
Ірина сказала, що навіть не хотіла жити, але віднайшла нове дихання серед колег у закладі, де тепер працює.
Ірина розповіла, що має улюблену композицію – "Рапсодію в стилі блюз" для фортепіано з оркестром авторства американця Джорджа Гершвіна.
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