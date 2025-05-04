Колишня музикантка: в мережі "завірусилося" відео прибиральниці, яка майстерно грає на піаніно

Прибиральниця зі столичного закладу каже, що грає з чотирьох років

Днями в соцмережах "завірусилися" відео, на яких прибиральниця київського закладу майстерно грає на піаніно.

Героїнею популярних роликів виявилася пані Ірина – частину свого життя вона присвятила музиці.

Історію жінки розповів фотограф Михайло Рубко.

"Пані Ірина – приклад талановитої людини з нелегкою долею. Я зустрів її, коли в перервах між роботою вона грала на фортепіано", – написав фотограф.

Спершу киянка відмовлялася від світлин, пояснюючи це тим, що нібито застара для цього. На слова про її красу відреагувала жартома: "Красивих жінок не буває, бувають симпатичні і страшенно симпатичні".

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Зрештою жінка погодилася на фото і розповіла, що за освітою вона професійна піаністка, а на інструменті почала грати ще у віці чотирьох років. Раніше Ірина була концертмейстеркою та за часів СРСР отримувала нагороди республіканських конкурсів.

"Грала дуже гарно, а останні два роки взагалі не підходила до фортепіано", – зізналася вона.

За словами Михайла, жінці доводилося працювати без вихідних, аби зібрати кошти на операцію для сина. Пізніше Ірина повідомила, що його стан її покращився.

@ta.hryn Пані Іра працює хазяюшкою в двох закладах міста (і грає, при нагоді) це Avangarden та Без Дверей Espresso Bar, випадково зустріти та почути її можна в них) ♬ оригінальний звук - 📸дівчина з камерою

Попри те, що жінка має власне житло, вона мешкає в одному зі столичних хостелів. За словами Ірини, сусіди намагаються "відібрати" в неї квартиру, через це наразі тривають суди.

"Нікого немає в мене – всі онуки у Франції. Загалом тяжко [...] Немає в мене більше мрій, для цього пізно", – каже жінка.

Ірина сказала, що навіть не хотіла жити, але віднайшла нове дихання серед колег у закладі, де тепер працює.

Ірина розповіла, що має улюблену композицію – "Рапсодію в стилі блюз" для фортепіано з оркестром авторства американця Джорджа Гершвіна.

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