"Для нас це дивовижно": на "Книжковій країні" видавництво оминали покупці, поки все не змінило відео в TikTok

Цьогоріч у фестивалі "Книжкова країна" взяли участь десятки видавництв, серед них – невеличке "Сітон", який представляв його редактор Юрій.

Ятка чоловіка майже не приваблювала відвідувачів заходу, однак усі книжки раптово розкупили після "вірусного" відео в соцмережах.

Історію цього випадку в TikTok розповіла піарниця видавництва "Ранок" Богдана Богельська.

Дівчина поділилася, що серед безлічі заходів та пропозицій на "Книжковій країні" в перші дні фестивалю відвідувачі оминали ятку "Сітону". Богдана каже, що вирішила придбати там книгу, аби підтримати Юрія та його видавництво.

"Він настільки тішиться відвідувачам, що на радощах подарував мені книгу, коли я купила в нього одну", – написала піарниця.

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Дівчина закликала користувачів соцмереж не оминати "Сітон" на фестивалі і розповіла про їхній асортимент та ціни. Відео Богдани стало "вірусним" і зібрало сотні тисяч переглядів.

Після цього, в останній день фестивалю, кияни та гості столиці стояли в черзі до ятки "Сітона" та розкупили всі книжки видавництва. Його представникам довелося від’їхати за нової партією книг, аби задовольнити попит, який стрімко зріс.

Пізніше піарниця опублікувала відео, в якому редактор "Сітону" Юрій дякує їй за допомогу, а читачам – за підтримку видавництва.

"Для нашого видавництва це дивовижний день. Ми зовсім не очікували такої кількості покупців. Виявилося, що це завдяки TikTok і старанням дуже гарної дівчини, яка допомогла дізнатися про цю соцмережу.

Дуже приємно, що відгукнулися молоді люди. Вважалося, що молодь не читає багато наших книжок. Але вони прийшли, купують дуже різні наші книжки: історичні, гумористичні, детективи та пригоди. Мені дуже приємно, що в нашій країні так багато читають", – поділився враженнями представник "Сітону".

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Редактор пообіцяв і надалі видавати цікаві книжки. Крім того, Юрій розповів, що охочі придбати їхню продукцію можуть зробити це через Богдану Богельську. Зі свого боку видавництво обіцяє подарувати книгу до кожної покупки.

Видавництво "Сітон" займається випуском навчальної літератури, довідників, а також здійснює переклади іноземної літератури художнього, фінансово-економічного та науково-технічного напряму.

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Нагадаємо, фестиваль "Книжкова країна" цьогоріч тривав у Києві з 24 по 27 квітня. Для події залучили сім павільйонів столичного Виставкового центру, організатори облаштували шатра для майстеркласів та традиційні ятки для видавництв та книгарень.

Загалом участь у фестивалі взяли 72 видавництва, дев’ять книгарень, десять освітніх просторів та 16 благодійних та громадських ініціатив.

У межах фестивалю провели презентації книжок, зустрічі з письменниками, дискусії, засідання книжкових клубів та премія книжкових блогерів.