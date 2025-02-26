Секта "зізіани": у США зʼявилася радикальна група, яку повʼязують із 6 вбивствами

У США заарештували лідера радикальної трансгендерної веганської групи та двох його прибічників, яких прозвали "зізіанами".

У вʼязниці опинилися 34-річний Джек ЛаСота (лідер), 32-річний Мішель Зайко та 26-річний Даніель Бланк.

Загалом групу повʼязують з 6 смертями, зокрема зі вбивством прикордонника у Вермонті.

Членів цієї секти, серед яких багато транс-жінок, описують як вправних "айтівців" та затятих веганів, які підтримують анархізм.

"УП. Життя" зібрала найцікавіші факти про цю секту на основі матеріалів The New York Times, BBC і USA Today.

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Хто такі "зізіани"?

Група "зізіанів" складається переважно з молодих людей, які працювали у сфері ІТ. Деякі з них, можливо, колись були співробітниками NASA та Google.

"Зізіани" мають анархістські погляди, дотримуються суворої веганської дієти та заперечують "бінарність", тобто традиційний поділ суспільства на жінок і чоловіків.

Дослідниця штучного інтелекту Джессіка Тейлор, яка контактувала з "зізіанами", вважає, що вони перетворилися на злочинну групу.

За словами жінки, члени угруповання переконані, що орендодавці корумповані, а тварини – невинні істоти, яких треба захищати понад усе.

У чому звинувачують "зізіанів"?

Один із найбільш резонансних злочинів – вбивство 44-річного агента прикордонної служби США Девіда Маланда.

Чоловік загинув 20 січня неподалік від канадського кордону під час стрілянини між поліцією та двома учасниками групи – Терезою Янгблут і Феліксом Баукхолтом.

За даними слідства, саме Янгблут і Баукхолт першими відкрили вогонь по офіцерах. Баукхолт загинув на місці, а Янгблут заарештували.

Слідчі також вважають, що "зізіани" можуть бути причетні до інших злочинів. Наприклад, у 2022 році члени групи мешкали у фургонах на приватній території у Каліфорнії, але припинили сплачувати оренду.

Після того, як власник – Кертіс Лінд – подав на них до суду, його жорстоко побили, прокололи груди мечем і поранили в око, через що він втратив зір.

Захищаючись, чоловік вистрілив і вбив одну нападницю. Нею виявилася 31-річна Емма Борханіан, яка була близькою до ЛаСоти.

Ще один підозрілий випадок стався у січні 2023 року. У своєму будинку були знайдені застреленими батьки Мішель Зайко.

ЛаСоту тоді заарештували за перешкоджання правосуддю, але не покарали. Зайко також допитували, але відпустили.

Група залишалася відносно непоміченою до січня 2025 року.

Орендодавець Кертіс Лінд, якого поранили у 2022-му, планував свідчити проти нападників, але цьогоріч його несподівано вбили. У прокуратурі запідозрили "зізіанів".

Зрештою, 17 лютого трьох "зізіанів" схопили та заарештували за підозрою в організації нападу і незаконному володінні зброєю.

Під час судового засідання ЛаСота заявив, що "не зробив нічого поганого" і поскаржився на відсутність веганської їжі у в’язниці, заявивши, що може "померти від голоду", якщо не отримає відповідного харчування.

Суддя ж відмовив "зізіанам" у звільненні під заставу, аргументуючи це високим ризиком втечі та загрозою для суспільства.

Наразі триває розслідування. Ймовірно, проти ЛаСоти та його спільників висунуть нові звинувачення.