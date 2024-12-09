Суїцид 900 людей і "соціалістичний рай": чому в Америці знову говорять про секту "Храм народів"

У Гаяні, що в Південній Америці, спалахнула дискусія через те, що місцеві туроператори вирішили возити туристів на місце масового самогубства понад 900 людей.

Йдеться про територію комуни "Джонстаун" у джунглях, де послідовники секти "Храм народів" разом з лідером Джимом Джонсом скоїли масове самогубство у 1978 році.

Попри те, що організацію екскурсій до місця трагедії підтримали у Міністерстві туризму Гаяни, деякі громадяни обурилися та назвали цю ідею "неповагою до загиблих", повідомляє Associated Press.

Професор права з Університету Гаяни Невіл Біссембар виступив проти перетворення місця трагедії на туристичний обʼєкт, назвавши цю ідею "жахливою і ненормальною".

А каліфорнійка Джордан Вільчес, яку привезли у комуну "Храму Народів" у 14-річному віці, сказала журналістам АР, що у неї "змішані почуття" щодо таких турів.

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Джордан вижила, тому що була в столиці Гаяни у день масового самогубства, але дві її сестри та двоє племінників загинули.

67-річна жінка зауважила, що до трагедії потрібно ставитися з повагою, а також висловила сподівання, що туристам пояснять контекст і причини, чому так багато людей приїхали до комуни "Джонстаун" в пошуках кращого життя.

Водночас один із туроператорів заявив, що вважає тури своєчасними.

"Ми вважаємо, що час настав. Таке трапляється по всьому світу. У нас є безліч прикладів дарк-туризму по всьому світу, зокрема до Освенциму та музею Голокосту", – сказала Роуз Сьючарран, директорка компанії Wonderlust Adventures, яка планує возити відвідувачів до "Джонстауну".

Як лідер "Храму народів" обіцяв соціалістичний рай, а потім вбив 900 людей

Лідер секти "Храм народів" Джеймс ("Джим") Джонс Nancy Wong\Wikimedia Commons

Секту "Храм народів" заснував член Комуністичної партії США Джеймс Воррен ("Джим") Джонс в Індіанаполісі 4 квітня 1955 року, пише Britannica.

Спочатку організація Джонса називалася "Послідовники Христа" ("Disciples of Christ"), а через рік її перейменували на "Храм народів". Основною ідеологією "Храму народів" був "апостольний соціалізм", а сам лідер секти називав себе реінкарнацією Ісуса, Будди й Леніна.

Джонс пропагував "рівність" між білими та афроамериканцями, що у 1950-х було неприйнятно для більшості церков. Також Джонс заохочував людей вступати до його секти через благодійність – відкривав безплатні їдальні, дитсадки, хоспіси. У 1960-х Джим Джонс навіть очолював Комісію із прав людини в Індіанаполісі.

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У 1963 році Джонс заявив, що "Храму народів" потрібно переїхати зі штату Індіана до штату Каліфорнія, оскільки у 1967 році розпочнеться ядерна війна, і лише вцілілі зможуть потрапити в соціалістичний рай.

На початку 1970-х років ідеї Джонса стали ще дивакуватішими: він зрікся Біблії, почав висміювати традиційне християнство та випустив буклет "The Letter Killeth", де порівняв любов з соціалізмом.

У 1974 році "Храм народів" орендував ділянку в джунглях Гаяни, куди можна було дістатися лише човном або гелікоптером, і заснував поселення "Джонстаун", назване на честь лідера.

Джим Джонс переїхав у поселення в 1977 році. Також туди таємно доставили зброю зі США. Є версія, що у Гаяні Джонс почав налагоджувати зв'язки з радянським посольством, плануючи переїзд своєї громади до СРСР.

У "Джонстауні" загинуло понад 900 людей David Hume Kennerly/Getty Images

У листопаді 1978 року один із конгресменів США Лео Раян разом з іншими американськими чиновниками та журналістами прибув до Гаяни, щоб більше дізнатися про секту. Джонс замовив вбивство усієї групи, але його охорона розправилася лише з 5 людьми, троє з яких були журналістами.

Побоюючись, що вцілілі розслідувачі доберуться до нього, 18 листопада 1978 року Джим Джонс закликав усіх своїх послідовників скоїти "революційний акт самогубства" та наказав випити отруєний напій зі смаком винограду.

Внаслідок цієї масової акції загинуло щонайменше 913 осіб, зокрема 304 неповнолітніх. Сам Джонс застрелився, а його дружина отруїлася ціанистим калієм. Лише близько 80 послідовників секти вціліли.

За даними правоохоронців, перед самогубством Джонс заповів 7 мільйонів доларів Комуністичній партії Радянського Союзу.

Єдиним членом "Храму народів", хто отримав покарання за злочини, був американець Ларрі Лейтон.

Чоловіка екстрадували й засудили до довічного ув'язнення, але у 2002 році звільнили умовно-достроково.

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Нагадаємо, раніше на Філіппінах зловили лідера секти, який ґвалтував жінок і дітей.