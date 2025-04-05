У лікарнях Кривого Рогу перебувають 38 постраждалих після атаки РФ: у якому вони стані

Лікар розповів про стан постраждалих внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг

У лікарнях перебувають 38 людей, які постраждали внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня. Серед них – шестеро дітей.

Більшість юних пацієнтів "важкі". З тяжкими травмами госпіталізували чимало дорослих, повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У коментарі "Суспільному" лікар Сергій розповів, що у постраждалих переважно вогнепальні, вибухові, осколкові та уламкові поранення. Люди надходили до медзакладу з пошкодженнями кісток, тулуба, внутрішніх органів.

"На цю годину в нас перебувають 15 тяжких на госпіталізації. Всього доставили 38 людей. На жаль, дві дитини загинули, ми не змогли їх врятувати. І один чоловік відразу загинув в операційній. Тяжка черепно-мозкова травма", – сказав медик.

Ще чотирьох дітей, які надійшли до медичного закладу після надання допомоги відправили в дитячі лікарні. Їхній став був дуже тяжкий.

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"Ураження уламками. Ті діти, які загинули, там сполучена травма – тяжка черепно-мозкова з пораненням внутрішніх органів", – зазначив Сергій.

Як повідомляє портал "Свої. Кривий Ріг", у лікарні також перебуває 8-річний Матвій Головко. Хлопчик отримав серйозні травми. Лікарі оцінюють його стан, як важкий, але стабільний.

Загроза життю зберігаються у двох жінок та чоловіка. Останній перебуває у комі.

Нагадаємо, загалом внаслідок атаки постраждала 61 людина, зокрема 12 дітей. Відомо про 18 загиблих, серед них – 9 дітей.

Зокрема загинув трирічний Тимофій. Хлопчика намагалися реанімувати, але він не вижив. Коли пролунав вибух, дитина разом з бабусею поверталася з дитячого майданчика.