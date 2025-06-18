Вчився на магістратурі й любив гори: що відомо про загиблого киянина, якого на руїнах будинку чекали батьки

Дмитру Ісаєнку був 31 рік, він навчався на магістратурі

Однією з жертв російського удару по багатоповерхівці в Солом’янському районі Києва виявився 31-річний Дмитро Ісаєнко – студент університету Драгоманова. Його мама і тато цілий день чекали на місці трагедії, поки рятувальники розбирали завали.

Як повідомили на Facebook-сторінці навчального закладу, Дмитро був студентом 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я.

Він навчався за спеціальністю "Фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація)".

"Це хлопець, за долею якого стежила вся країна. Той, чиї батьки стояли біля руїн знищеного будинку й чекали свого сина, молилися та не відходили… Ми всі молилися разом із ними. Їхні світлини облетіли весь світ, стали символом болю й надії. Та дива не сталося.

Йому було лише 31. Молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя – поки його не забрала війна", – йдеться у дописі.

РЕКЛАМА:

Судячи з публікацій у Instagram, хлопець любив ходити в гори, також пробував себе у жанрі стендапу.

Нагадаємо, хлопець загинув внаслідок російської атаки, яка сталась в ніч вівторок 17 червня. Тоді ворог поцілив у багатоповерхівку в Солом’янському районі Києва.

Надвечір у мережі почали поширювати недостовірну інформацію, що хлопець нібито живий. Однак пізніше з’ясувалось, що це неправда. Авторка допису публічно перепросила за помилку.

Ввечері 17 червня ДСНС офіційно підтвердила, що тіло загиблого чоловіка деблокували з-під завалів.

Станом на 18 червня рятувальники продовжують розбирати завали будинку. Наразі відомо про 21 загиблого.