У Києві врятували 7 котів, які вижили після ракетного удару: фото від зоозахисників
Столичні волонтери Kyiv Animal Rescue Group врятували щонайменше 7 котів після ракетного удару по багатоповерхівці в Солом’янському районі.
Одна з тварин отримала контузію, у неї з рота йшла кров, тож її госпіталізували до ветеринарної клініки.
Решта чотирилапих перебувають "у задовільному стані", повідомив УП. Життя рятувальник Михайло Сторожук.
За його словами, людей для допомоги на місці не потрібно, команда продовжує пошуково-рятувальні роботи.
"Котів врятували вже штук 7 точно. Збилися з рахунку. Люди залишають нові заявки, ми рятуємо і віддаємо. Деякі господарі вже возз’єдналися зі своїми тваринами", – розповів Сторожук.
Рятувальник додав, що вони з командою вже на завершальному етапі обстеження квартир.
Серед врятованих – здебільшого домашні коти.
Нагадаємо, 7 травня внаслідок обстрілу Києва загинула сімʼя, яка прихистила 10 котів. Одну кішку з сильними опіками врятували, та згодом волонтери повідомили, що вона також померла.