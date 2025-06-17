У Києві врятували 7 котів, які вижили після ракетного удару: фото від зоозахисників

Столичні волонтери Kyiv Animal Rescue Group врятували щонайменше 7 котів після ракетного удару по багатоповерхівці в Солом’янському районі.

Одна з тварин отримала контузію, у неї з рота йшла кров, тож її госпіталізували до ветеринарної клініки.

Фото: KARG

Решта чотирилапих перебувають "у задовільному стані", повідомив УП. Життя рятувальник Михайло Сторожук.

За його словами, людей для допомоги на місці не потрібно, команда продовжує пошуково-рятувальні роботи.

РЕКЛАМА:

"Котів врятували вже штук 7 точно. Збилися з рахунку. Люди залишають нові заявки, ми рятуємо і віддаємо. Деякі господарі вже возз’єдналися зі своїми тваринами", – розповів Сторожук.

Фото: KARG

Рятувальник додав, що вони з командою вже на завершальному етапі обстеження квартир.

Серед врятованих – здебільшого домашні коти.

Фото: KARG

Фото: KARG Фото: KARG Фото: KARG Фото: KARG Фото: KARG

Нагадаємо, 7 травня внаслідок обстрілу Києва загинула сімʼя, яка прихистила 10 котів. Одну кішку з сильними опіками врятували, та згодом волонтери повідомили, що вона також померла.