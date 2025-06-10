Шість великих мовних моделей на основі штучного інтелекту обійшли людей у тестах на емоційний інтелект.

У результаті ШІ набрали в середньому 81% правильних відповідей, тоді як люди – 56%, повідомляє Psychology Today.

Такими висновками поділилися вчені з Женевського університету та Університету Берна у журналі Communications.

Що таке емоційний інтелект?

Емоційний інтелект (ЕІ) – це здатність розпізнавати, виражати й регулювати свої та чужі емоції, а також використовувати їх для досягнення цілей.

На початку 1990-х це поняття сформували американські психологи Джон Мейєр і Пітер Саловей, а у 1995 році воно набуло широкої популярності завдяки книзі-бестселеру Emotional Intelligence авторства психолога Деніела Ґоулмана.

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Емоційний інтелект впливає на якість життя, стосунки, роботу, навчання, ментальне здоров’я.

Дослідження підтверджують, що люди з вищим EI краще взаємодіють з іншими, швидше знаходять спільну мову, ефективніше працюють у команді.

"Емоції є критично важливими для формування й підтримання соціальних зв’язків, а здатність їх ефективно передавати – ключова для досягнення позитивних результатів", – йдеться у статті.

Які результати показав ШІ

Вчені протестували 6 сучасних LLM (великих мовних моделей): ChatGPT-o1, ChatGPT-4, Claude 3.5 Haiku, Gemini 1.5 Flash, DeepSeek V3 і Copilot 365.

Кожному з них дали 5 різних тестів, серед яких були:

тест на управління емоціями в конкретних ситуаціях (STEM);

тест на розуміння емоцій у контексті (STEU);

підтести GECo на емоційну регуляцію;

тест знань про емоції (GEMOK-Blends).

Для додаткової перевірки команда створила нові сценарії, які генерував ChatGPT-4. Ось один із прикладів:

Собака сусіда Дейва постійно бруднить його подвір’я. Що найкраще зробити Дейву? А) Перекинути бруд назад у двір сусіда. Б) Поговорити з сусідом і пояснити проблему. В) Промовчати та прибрати самому. Г) Викликати поліцію.

Правильна відповідь – варіант Б. І саме її обрав ChatGPT-4.

У фінальній фазі дослідження 467 людей пройшли нові тести на основі запитань, згенерованих ChatGPT-4. Рівень складності був статистично співставний із оригінальними тестами.

Дослідники дійшли висновку, що LLM можуть "демонструвати стабільні знання про емоції та їхню регуляцію".

Нагадаємо, раніше штучний інтелект позмагався з журналістами у написанні новин.