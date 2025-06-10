ШІ перевершив людей у тестах на емоційний інтелект. Як це можливо?
Шість великих мовних моделей на основі штучного інтелекту обійшли людей у тестах на емоційний інтелект.
У результаті ШІ набрали в середньому 81% правильних відповідей, тоді як люди – 56%, повідомляє Psychology Today.
Такими висновками поділилися вчені з Женевського університету та Університету Берна у журналі Communications.
Що таке емоційний інтелект?
Емоційний інтелект (ЕІ) – це здатність розпізнавати, виражати й регулювати свої та чужі емоції, а також використовувати їх для досягнення цілей.
На початку 1990-х це поняття сформували американські психологи Джон Мейєр і Пітер Саловей, а у 1995 році воно набуло широкої популярності завдяки книзі-бестселеру Emotional Intelligence авторства психолога Деніела Ґоулмана.
Емоційний інтелект впливає на якість життя, стосунки, роботу, навчання, ментальне здоров’я.
Дослідження підтверджують, що люди з вищим EI краще взаємодіють з іншими, швидше знаходять спільну мову, ефективніше працюють у команді.
"Емоції є критично важливими для формування й підтримання соціальних зв’язків, а здатність їх ефективно передавати – ключова для досягнення позитивних результатів", – йдеться у статті.
Які результати показав ШІ
Вчені протестували 6 сучасних LLM (великих мовних моделей): ChatGPT-o1, ChatGPT-4, Claude 3.5 Haiku, Gemini 1.5 Flash, DeepSeek V3 і Copilot 365.
Кожному з них дали 5 різних тестів, серед яких були:
- тест на управління емоціями в конкретних ситуаціях (STEM);
- тест на розуміння емоцій у контексті (STEU);
- підтести GECo на емоційну регуляцію;
- тест знань про емоції (GEMOK-Blends).
Для додаткової перевірки команда створила нові сценарії, які генерував ChatGPT-4. Ось один із прикладів:
Собака сусіда Дейва постійно бруднить його подвір’я. Що найкраще зробити Дейву?
А) Перекинути бруд назад у двір сусіда.
Б) Поговорити з сусідом і пояснити проблему.
В) Промовчати та прибрати самому.
Г) Викликати поліцію.
Правильна відповідь – варіант Б. І саме її обрав ChatGPT-4.
У фінальній фазі дослідження 467 людей пройшли нові тести на основі запитань, згенерованих ChatGPT-4. Рівень складності був статистично співставний із оригінальними тестами.
Дослідники дійшли висновку, що LLM можуть "демонструвати стабільні знання про емоції та їхню регуляцію".
Нагадаємо, раніше штучний інтелект позмагався з журналістами у написанні новин.