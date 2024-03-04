Кількість самогубств подвоїлася: у Тайвані учням пропонують канікули для психічного здоров’я

У березні середні школи Тайваню почнуть пропонувати учням канікули для психічного здоров’я. Таким чином хочуть подолати зростання рівня самогубств серед молоді, знизити рівень стресу і зменшити кількість випадків депресії.

Програма, до якої приєдналося вже понад 40 шкіл, передбачає, що учні середньої школи кожного семестру можуть подати заявку на три вихідні дні: повні або часткові. При цьому вони не мають пояснювати причину потреби, а лише підтвердити дозвіл батьків, пише The Guardian.

Ця ініціатива є відповіддю на збільшення проблем психічного здоров’я серед молодих людей у Тайвані. В період із 2014 по 2022 рік рівень самогубств серед людей віком від 15 до 24 років там зріс більш ніж удвічі.

Ключовим фактором стресу, тривоги та виникнення депресії називають надзвичайний академічний тиск на студентів.

У 2022 році фонд Child Welfare League Foundation провів опитування студентів Тайвані. 12% з них повідомили, що переживають сильний стресу, при чому в старшокласників його рівень був у два рази вищим, ніж у молодших учнів. Ще майже чверть старшокласників сказали, що пережили важку депресію.

Опитування показало, що для підлітків основними причинами стресу є:

шкільні заняття (77%);

майбутні перспективи (67%);

міжособистісні стосунки (43%).

Сяо Чі-сянь, психолог відділу консультування та охорони здоров’я Національного університету Сунь Ятсена вважає, що канікули для психічного здоров’я є “кроком у правильному напрямку”.

“Це дозволить учням звільнитися від напруги, яка виникла, і мати час для відпочинку, щоб упоратися з дискомфортом”, – каже Сяо.

Він припустив, що програма також може допомогти покращити ставлення суспільства до психічних захворювань.

“Якщо психічний дискомфорт сприйматиметься нормально, учні сміливіше звертатимуться за допомогою”, – вважає Сяо.

Подібна програма вже діє у десятках тайванських університетів – нам студенти можуть взяти до п’яти вихідних для психічного здоров’я.

Профспілка студентів Національного тайванського університету повідомила, що минулого семестру було подано 1686 заяв на канікули для психічного здоров’я (близько 5% студентів). Серед студентів творчих спеціальностей частка тих, хто скористався такими вихідними, була вищою – 11%.

Нагадаємо, вчені зафіксували різке зростання вживання антидепресантів серед молоді після старту пандемії COVID-19.