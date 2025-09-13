З Шотландії виселяють самопроголошене племʼя: "короля", його дружину і "служницю"

У Шотландії з лісу виселяють самопроголошене "племʼя", яке складається з африканця, його дружини та їхньої "служниці", що втекла зі США від домашнього насильства.

Після численних попереджень шериф у регіоні Скоттіш-Бордерс постановив негайно виселити іноземців з приватної землі, пише BBC.

Троє членів групи, що називають себе "Королівством Кубала", кілька тижнів жили в лісі поблизу Джедборо, заявивши, що повертають землю, нібито відібрану у їхніх предків 400 років тому.

36-річний виходець із Гани Коффі Оффе та 42-річна Жан Гашо із Зімбабве назвали себе "королем Атехене та королевою Нанді". До них також приєдналася 21-річна американка з Техасу Каура Тейлор, яка втекла від сім’ї та взяла собі ім’я Аснат.

У липні місцева рада вже виселяла їх із пагорба біля Джедборо, але вони перемістилися до лісу поруч з промисловою зоною. Власники землі Девід і Мері Палмер подали до суду й домоглися виселення.

Заступник голови ради Скотт Гамільтон заявив, що група порушує закон, тож власники "не мали іншого вибору".

Він додав, що публікації "племені" в соцмережах, де вони скаржилися на упереджене ставлення, викликали обурення серед місцевих мешканців.

Після рішення суду Коффі Оффе сказав, що вони "не бояться" ордера на виселення: "Творець небес і землі з нами. Ми не боїмося того, що дав цей так званий суд".

На запитання, чи планують вони йти, самопроголошений король відповів: "Якщо Творець небес і землі забажає, щоб ми пішли з цієї землі, він знайде нам місце".

Нагадаємо, спільнота "Королівство Кубала" оселилася у лісах біля міста Джерборо навесні та стверджувала, що її корені походять від "чорних якобітів" – темношкірих горян, які нібито понад 400 років тому жили у Шотландії.

Члени спільноти називають себе втраченим племенем євреїв, а свого короля – нащадком царя Давида. За їхньою версією, їхніх предків вислали до Америки й Африки після того, як королева Єлизавета І депортувала темношкірих якобітів, писали Africa News та The Independent.

Самопроголошений "король Атехене", який у минулому був оперним співаком, та його партнерка "королева Нанді" живуть у наметах, купаються у джерельній воді та добувають собі харчі у природі. Вони розповідали журналістам, що визнають лише "закони" свого Бога Яхова і відкидають юрисдикцію місцевої влади.

У племені також живе "служниця", яка розводить вогнище, готує їжу, передає "королю та королеві" гостинці від відвідувачів та, ймовірно, має інтимний зв’язок з лідером спільноти. Це "зникла безвісти" американка Каура Тейлор, яка втекла з Техасу разом із дитиною через домашнє насильство.

Акаунти "племені" у соцмережах зібрали понад 100 тисяч підписників, а їхня історія привернула увагу світових медіа.

Родина Каури Тейлор дізналася про місцеперебування жінки лише після публікацій про "племʼя". Сама жінка стверджувала, що щаслива з "плем’ям", і просила сім’ю дати їй спокій.