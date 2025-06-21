Мандрував 31 рік: шотландка отримала відповідь на лист, який кинула в море ще дитиною

Жінка отримала відповідь на лист, який кинула в море ще школяркою

42-річна мешканка Шотландії Алайна Бересфорд неочікувано отримала відповідь на послання, яке у віці 12 років викинула в море для шкільного проєкту. Виявилося, лист дістався берегів Норвегії, де його знайшла волонтерка.

Історію мандрів послання школярки розповіли в BBC.

У 1994 році Алайна робила шкільний проєкт про воду і вирішила відправити повідомлення Північним морем у пляшці з-під газованого напою. У листі дівчина коротко написала інформацію про себе, вказавши своє ім’я і рідне містечко, а також попросила відповісти на послання.

"Шановний той, хто знайшов це. Мене звати Алайна Стівен, мені 12 років. Я родом з Портнокі, і працюю над проєктом про воду, тому вирішила надіслати повідомлення у пляшці. Чоловік моєї вчительки взяв його і викинув посеред океану.

Коли знайдеш це повідомлення, будь ласка, напиши у відповідь ім’я, своє хобі, де ти знайшов повідомлення і коли. Якщо можеш, трохи інформації про свій регіон. З повагою, Алайна Стівен. P.S. я родом із Шотландії", – йшлося в листі школярки.

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Через 31 рік уже доросла Алайна отримала поштою листівку від Пії Бродтманн, яка під час волонтерства в Норвегії знайшла послання шотландки. Жінка додала до листа свою світлину та розповіла, за яких обставин натрапила на незвичайну пляшку.

Фото: Пія Бродтманн Фото: Алайна Бересфорд Фото: Алайна Бересфорд

"Мене звати Піа, я з Німеччини. Сьогодні знайшла твоє повідомлення у пляшці на Лісшеллойї, крихітному острові поблизу Веги в Норвегії. Протягом чотирьох місяців я прибираю тут пляж як волонтерка.

На лицьовому боці листівки ти можеш побачити наш робочий човен "Немо" та вітрильник "Фонн", на якому ми живемо. Також видно околиці Веги. Цікаво, коли і де чоловік твоєї вчительки кинув пляшку в океан?

P.S. Мені 27 років, і я дуже люблю альпінізм і вітрильний спорт", – йшлося на листівці.

42-річна Алайна зізналася, що не очікувала отримати відповідь на своє послання після стількох років очікування. Шотландка знайшла Пію в соцмережах і попросила її надіслати фото оригінального послання, яке написала в 90-х роках.

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"Я не могла повірити, бо надіслала його (лист – ред.), коли мені було 12 років, тобто 31 рік тому. Я була шокована, коли вона (Піа – ред.) це зробила. Не могла повірити, настільки він (лист – ред.) був розбірливим.

Я не пам’ятаю, як писала повідомлення, але пригадую, що то була пляшка від Morey Cup (шотландський газований напій – ред.) і що чоловік-рибалка моєї вчительки кинув його в море", – поділилася враженнями жінка.

Алайна розповіла, що підтримує зв’язок із німкенею, яка знайшла її лист. Жінки сподіваються, що продовжуватимуть спілкуватися і надалі.

Раніше на продаж виставили лист Альберта Ейнштейна 1939 року, в якому він попереджає тогочасного президента США про потенційну загрозу нацистської Німеччини, яка може створити атомну бомбу.