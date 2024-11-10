У Шотландії у стіні маяка знайшли пляшку з посланням, яке написали 132 роки тому

Записку з пляшки написали в 1892 році

У Шотландії в стіні 209-річного маяка Корсуолл знайшли пляшку із посланням, яке залишили 132 роки тому.

Знахідку виявив інженер Росс Рассел під час огляду маяка, пише BBC.

Тоді команда інженерів мала перевірити опору, на якій оберталася п’ятитонна лінза світильника.

Фахівці зняли кілька панелей стіни, аби переконатися в її міцності. Тоді в поле зору Росса Рассела потрапила пляшка, але він не міг до неї дотягнутися..

Він разом із колегами зробив пристрій із мотузки та ручки мітли, яким вдалося дістати пляшку.

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Виявилося, що скляна посудина мала незвичайну опуклу основу, через що не могла стояти вертикально. Також вона зроблена з грубого скла, повного крихітних бульбашок повітря.

Затичка для пляшки була корковою, тому з часом розширилися на прилипла до скла. Тому команді інженерів разом із доглядачем маяка Баррі Міллером довелося зрізати верхню частину корка і обережно висвердлити його..

Лист усередині пляшки здавався занадто великим, щоб витягнути його через горло. Послання вдалося дістати завдяки прокручуванню двома шматками кабелю.

77-річний Баррі Міллер зізнався, що в нього тремтіли руки, коли розгортав повідомлення.

Росс Рассел Росс Рассел

Лист датувався 4 вересням 1892 року. Його 132 роки тому написали пером і чорнилом, аби розповісти імена трьох інженерів, який встановлювали новий тип світильників у 30-метровій вежі маяка.

Також у повідомленні автори згадують імена трьох охоронців, які під час робіт перебували в маяку.

"Це було так захопливо і нагадувало зустріч з нашими колегами з минулого", – поділився спогадами Баррі Міллер.

Люди, які написали повідомлення в 1892 році, були на маяку, щоб встановити інший тип ліхтаря та скління на вершині вежі.

"Це був дивний збіг – знайти записку під час роботи з обладнанням, описаним у записці", – сказав Росс Рассел.

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Тепер команда інженерів планують написати власне повідомлення і сховати його в маяку в новій пляшці поруч із попереднім.

Наразі записка 1892-го року зберігається в штаб-квартирі Ради Північного маяка в Единбурзі.

Про історичне повідомлення дізнався 32-річний Юан Мюррей – нащадок колишнього доглядача маяка.

"Мені справді дуже цікаво спостерігати за частиною сімейної історії, деталі якої раптово з'являються. Дивно знати, що робота, яку вони (йдеться про працівників маяка – ред.) виконували тоді, досі зберігає свою актуальність навіть в епоху супутникової навігації", – сказав він.

За словами головного інженера Королівського флоту, судна досі використовують маяки для безпечної навігації.

Раніше у Великій Британії опублікували листи альпініста Джорджа Малорі, який зник у 1924 році під час спроби першого підкорення вершини Евересту.