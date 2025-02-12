Січень 2025 року був найтеплішим в Україні та світі за всю історію спостережень

У 2025 році січень по всій планеті виявився найтеплішим за всю історію спостережень.

Цьогорічний січень також був найтеплішим для більшості регіонів України, повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Європейська служба зі зміни клімату Copernicus підрахувала, що цей січень 2025 року був найтеплішим по всій земній кулі за всю історію спостережень.

Якщо казати по регіонах, то у західних областях, Вінницькій та Одеській – він один з найтепліших, а в решті регіонів – найтепліший", – сказала Птуха.

За її словами, середньомісячні температури за січень в Україні були на 3,3 або на 3,7 градуса вищі за кліматичну норму для цього місяця.

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"Найвищі температури, які спостерігалися, – від +8 до +18 градусів. Це не звичайні січневі значення. І також у більшості областей перевищені абсолютні значення максимальної температури за всю історію спостережень", – додала Наталія.

Також січень в Україні виявився недостатньо вологим: по всій країні випало близько половини місячної норми опадів, а в Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях – 2-10% від норми.

Це негативна тенденція, адже нестача вологи пересушує лісову та степову підстилку, тому виникає небезпека пожеж, пояснює експертка.

Подібна ситуація з кліматом спостерігається не тільки в Україні. Європейські кліматологи вже заявляли, що січень 2025 року став найтеплішим для всієї планети.

"Температурні показники у нас корелюють з глобальною температурою на планеті", – додала речниця Укргідрометцентру.

Фахівчиня анонсувала, що 14-15 лютого кліматологи очікують на сніг, потім буде невелике потепління, а з 17 лютого – нова хвиля морозу.

"Зараз ми нарешті дочекалися зимового характеру погоди, у нас морози. 14-го, 15-го, трошки 16-го лютого очікуємо на сніг. Очікуємо, що сніговий покрив утвориться у більшості областей. Його висота буде до 5 сантиметрів на рівнинних територіях", – сказала Наталія Птуха.