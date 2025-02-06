Кліматологи збентежені: січень 2025 року став найтеплішим за всю історію спостережень

У січні високі температури також фіксували на поверхні морів

Новий 2025 рік розпочався з рекордів – глобальна середня температура в січні стала найвищою за всю історію спостережень. Аномальна температура тримається, попри очікування кліматологів щодо її зменшення.

Про це свідчать спостереження Служби з питань змін клімату Коперника (C3S) Європейського союзу, пише The Guardian.

"Січень 2025 року став ще одним місяцем з рекордними температурами, що спостерігаються впродовж останніх двох років", – пояснила стратегічна керівниця відділу клімату в Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди Саманта Байджесс.

За останні 19 місяців це 18-ий місяць, коли глобальна середня температура перевищила доіндустріальний рівень на понад 1,5°C.

За умовами Паризької кліматичної угоди, країни-учасники зобов'язалися запобігти підвищенню глобальної річної температури на 1,5°C. Протягом минулого року показники досягли цього рівня, але не перевищили його.

РЕКЛАМА:

Кліматологи очікували, що температурні аномалії вщухнуть після того, як на спад піде регулярне явище Ель-Ніньйо. Натомість мала розпочатися фаза охолодження під назвою Ла-Нінья.

Однак спека затрималася на рекордних або майже максимальних рівнях – це спровокувало дебати про те, які додаткові фактори можуть спричиняти аномалії.

"Це дещо дивує: ми не бачимо ефекту охолодження або принаймні тимчасового призупинення високої глобальної температури, яку ми очікували побачити", – пояснив кліматолог із C3S Жюльєн Ніколас в коментарі для AFP.

Фахівці очікують, що вплив явища Ла-Нінья буде слабким, а температури в екваторіальних частинах Тихого океану свідчать про уповільнення або призупинення процесів охолодження.

Читайте також : 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень: найвищу температуру зафіксували 22 липня

У C3S зауважили, що в січні 2025 року мінімального рівня досяг морський лід в Арктиці. Також надзвичайно високими були температури поверхні моря в багатьох басейнах. За даними науковців, січневі показники були другими найбільшими за всю історію спостережень.

Вчені прогнозують, що 2025 рік стане третім найспекотнішим роком підряд.

"Те, чому вони (температури – ред.) залишаються такими високими, трохи спантеличує", – зізнався кліматолог Жюльєн Ніколас.

Вчені одностайні в тому, що тривале глобальне потепління спричиняє спалювання викопного палива та мінливість клімату.

Однак природні цикли потепління, як-от Ель-Ніньйо, не здатні пояснити, чому аномалії продовжують фіксувати в атмосфері та морях.

Одна з гіпотез полягає в тому, що перехід до екологічно чистого викопного палива прискорив потепління через зменшення викидів сірки, яка робить хмари більш дзеркальними для відбиття сонячного світла.

Крім даних із метеостанцій, записи яких сягають 1940 року, вчені використовують інші кліматичні дані. Йдеться про керни льоду (зразки у вигляді циліндричних стовпчиків), кільця дерев та скелети коралів, що доводять – нинішній період, ймовірно, найтепліший на планеті за останні 125 тисяч років.

Наприкінці січня в Києві зафіксували декілька температурних рекордів. Аномальну погоду вважають причиною передчасного цвітіння сакур у столиці.