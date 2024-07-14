Укргідрометцентр: Аномальна спека в Україні спричинена змінами клімату
Упродовж липня по всій території країни фіксували близькі до максимальних, а подекуди й рекордні температури. Ця тенденція пов’язана зі змінами клімату, стверджує Український гідрометеорологічний центр.
Про це свідчать показники Індексу зміни клімату Climate Shift Index – CSI), розробленого американською некомерційною організацією, яка аналізує кліматологію, Climate Central.
Фахівці розробили цей підхід, аби визначати вплив кліматичних змін на місцеві добові температури по всьому світові. Індекс демонструє частоту виникнення мінімальної, середньої чи максимальної температур у приземному шарі атмосфери при зміні клімату.
"CSI 5 рівня означає, що температура трапляється щонайменше в 5 разів частіше у порівнянні зі світом без забруднення вуглецем, спричиненим діяльністю людини.
Цю температуру було б дуже важко зустріти у світі без змін клімату – не обов'язково неможливо, але дуже малоймовірно. Аналогічно, CSI рівня 4 означає, що ймовірність виникнення температури щонайменше в 4 рази вища, і так далі", – пояснили українські синоптики.
До прикладу, якщо раніше температура 34°С у червні на конкретній ділянці траплялася в середньому раз на рік, то збільшення цієї частоти (ймовірності) до трьох разів фіксують у значенні 3.
За даними Індексу зміни клімату, у період з 12 по 16 липня на території України переважали показники від 4 до 5. Це свідчить про фіксування нових рекордних значень температур, які можуть бути близькими до абсолютних максимумів у країні.
"Згідно зі значеннями Індексу, з високою вірогідністю такі показники температури в нашій місцевості в цей час обумовлені саме змінами клімату", – зазначили в гідрометеорологічному центрі.
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