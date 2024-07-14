Укргідрометцентр: Аномальна спека в Україні спричинена змінами клімату

Від 14 до 16 липня в Україні показники Індексу зміни клімату досягатимуть значення до 5

Упродовж липня по всій території країни фіксували близькі до максимальних, а подекуди й рекордні температури. Ця тенденція пов’язана зі змінами клімату, стверджує Український гідрометеорологічний центр.

Про це свідчать показники Індексу зміни клімату Climate Shift Index – CSI), розробленого американською некомерційною організацією, яка аналізує кліматологію, Climate Central.

Індекс зміни клімату Climat Central Різниця з нормальною температурою Climat Central Український гідрометеорологічний центр/Facebook

Фахівці розробили цей підхід, аби визначати вплив кліматичних змін на місцеві добові температури по всьому світові. Індекс демонструє частоту виникнення мінімальної, середньої чи максимальної температур у приземному шарі атмосфери при зміні клімату.

"CSI 5 рівня означає, що температура трапляється щонайменше в 5 разів частіше у порівнянні зі світом без забруднення вуглецем, спричиненим діяльністю людини.

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Цю температуру було б дуже важко зустріти у світі без змін клімату – не обов'язково неможливо, але дуже малоймовірно. Аналогічно, CSI рівня 4 означає, що ймовірність виникнення температури щонайменше в 4 рази вища, і так далі", – пояснили українські синоптики.

До прикладу, якщо раніше температура 34°С у червні на конкретній ділянці траплялася в середньому раз на рік, то збільшення цієї частоти (ймовірності) до трьох разів фіксують у значенні 3.

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За даними Індексу зміни клімату, у період з 12 по 16 липня на території України переважали показники від 4 до 5. Це свідчить про фіксування нових рекордних значень температур, які можуть бути близькими до абсолютних максимумів у країні.

"Згідно зі значеннями Індексу, з високою вірогідністю такі показники температури в нашій місцевості в цей час обумовлені саме змінами клімату", – зазначили в гідрометеорологічному центрі.

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