"Падають замертво": через аномальну спеку в лісах Мексики масово гинуть мавпи-ревуни

У Мексиці через різке підвищення температури повітря та засухи масово гинуть мавпи-ревуни. Наразі відомо про смерть 85 особин.

Як інформує Reuters, синоптики прогнозують, що цього тижня температура повітря в південно-східних регіонах Мексики, де зафіксували загибель тварин, перевищить 45°C.

Агентство цивільного захисту Табаско (одного із регіонів країни) вважає, що причиною смерті мавп-ревунів стало зневоднення.

Президент Мексики Мануель Лопес Обрадор погоджується з тим, що цьогорічна спека в окремих областях країни відчувається значно сильніше, ніж раніше.

20 травня міністерство охорони навколишнього середовища Мексики повідомило, що працює над тим, щоб уникнути подальшої загибелі тварин.

У відомстві зазначають, що крім зневоднення, фатальним для тварин також могло бути недоїдання, теплові удари або обприскування посівів токсичними агрохімікатами.

Наразі мексиканські волонтери приносять у ліси фрукти і воду, яку залишають у відрах, аби зробити негативний вплив спеки на тварин менш відчутним.

Ревуни – мавпи, які мешкають у тропічній частині Центральної та Південної Америк. Свою назву вони отримали за крики, які можна почути на відстані до майже 5 кілометрів. Часто тварини стають мішенню мисливців, які прагнуть отримати м’ясо диких мавп.

Однак найбільшою загрозою для виживання приматів є втрата середовища існування. Мавпи-ревуни майже весь час проводять на деревах і менш упевнено почуваються на землі. Два з п’яти підвидів ревунів перебувають під загрозою зникнення.

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