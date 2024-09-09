Акули покидають свої "домівки" на коралових рифах. Вчені пояснили, чому

Вчені виявили, що акули, які "жили" на коралових рифах, покидають свої домівки через те, що океани продовжують нагріватися.

Це може зашкодити акулам, які вже опинилися під загрозою зникнення, а їхня відсутність може мати серйозні наслідки для рифів, які також перебувають у не найкращому становищі.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Communications Biology, пише The Guardian.

Впродовж семи років – з 2013-го по 2020-ий – за допомогою спеціальних міток дослідники відстежували 120 рифових акул, які мешкають на віддалених коралових рифах архіпелагу Чагос, розташованого в центральній частині Індійського океану.

Таким чином науковці отримали дані про місцезнаходження акул та їхній рух. Їх об’єднали разом із супутниковими даними, які зафіксували 9 вимірів екологічного стресу на рифах, серед них – температура поверхні моря, вітер і течії.

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Коли рифи зазнали більшого стресу, особливо під час масштабного потепління океану Ель-Ніньо у 2015-2016 роках, акули проводили там значно менше часу. Вони не могли повернутися до нормального середовища проживання протягом 16 місяців після "стресової" події.

Насправді ж ці морські хижаки проводили більше часу на більш здорових ділянках коралових рифів. Вони краще збереглися завдяки знищенню інвазивних щурів і збільшенню популяції птахів, які допомагають удобрювати рифи.

Дослідники вважають, це свідчить про те, що посилення захисту коралових рифів від людської шкоди може допомогти акулам якомога довше залишатися на їхніх рідних рифах.

Акули – холоднокровні тварини, а температура їхнього тіла залежить від температури води, кажуть вчені.

"Коли стає занадто спекотно, акулам потрібно "переїжджати". Ми вважаємо, що багато з них вирішили "перебратися" у глибші, прохолодніші води.

Це викликає занепокоєння. Деякі акули повністю зникали з рифів на довгі періоди часу", – розповів Девід Якобі, викладач зоології в Ланкастерському університеті (Велика Британія).

За його словами, рифові акули вже зникли з майже 20% площ коралових рифів у всьому світі. Частково це відбулося через надмірний вилов риби. Тож ця нова знахідка може лише поглибити ці тенденції.

Науковий співробітник Інституту зоології в Лондоні Майкл Вільямсон зазначив, що висока температура, ймовірно, відразу відлякала акул, але вплив спеки на здоров'я рифу утримав їх. Проте для підтвердження цього припущення потрібні подальші дослідження.

Науковці б’ють на сполох, адже на тропічних коралових рифах мешкає чверть усієї морської риби. Однак ці екосистеми руйнуються через нагрівання океанських вод, надмірний вилов риби та забруднення.

Більшість коралових рифів можна втратити, якщо температура зростатиме: у такому випадку вони страждатимуть від знебарвлення.

Раніше ми розповідали, що вчені з Таїланду вирощують корали в лабораторіях, щоб врятувати ділянки рифів від знебарвлення.