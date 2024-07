"Кокаїнові хижаки": у Бразилії вчені виявили наркотики у тілах гостроносих акул

Вчені з Бразилії дослідили тіла 13 гостроносих акул на вміст наркотиків, яких раніше впіймали у рибальські сіті біля пляжу Ріо-де-Жанейро. У всіх хижаків відповідний тест показав позитивний результат.

У дослідженні, яке опублікували у Science of the Total Environment, йдеться, що концентрація наркотичних речовин в акулах була у 100 разів вищою, ніж в інших морських тварин, пише The Guardian.

Науковці кажуть, їхньою метою було продемонструвати, як незаконне споживання наркотиків шкодить тваринам, зокрема тим, що живуть у воді.

Нещодавно вчені вже з’ясували, що високий рівень залишків кокаїну спричиняє "серйозні токсикологічні ефекти" у бурих мідій, устриць та вугрів, знайдених у бразильському штаті Сан-Паулу.

Як кокаїн потрапив в організм акул – залишається загадкою. Однак є кілька припущень.

Перша версія полягає у тому, що Бразилія є великим експортером наркотиків, які відправляють до Європи у морських контейнерах.

Також кокаїн міг потрапити до моря по каналізаційних стоках, а вже потім до організму акул.

"Кокаїн має низький період напіврозпаду в навколишньому середовищі. Тому те, що ми знайшли його в такій тварині, означає, що багато наркотиків потрапляє в біоту (сукупність рослин, тварин, грибів та бактерій, які живуть на одній території – ред).

В межах інших досліджень я вже знаходив кокаїн в річках, що впадають в море біля Ріо. Але було несподіванкою виявити його в акулах, ще й на такому високому рівні", – зазначив Енріко Мендес Саджіоро, дослідник з Інституту Освальдо Круза (Бразилія).

Також вчені б’ють на сполох через те, що гостроноса акула є частиною раціону для бразильців – це збільшує ризики того, що залишки кокаїну таким чином можуть потрапити від риби до людини.

"Ми не знаємо, наскільки цей фактор може вплинути на людину, і він має стати предметом майбутніх досліджень. Але в будь-якому випадку, це як попередження", – зауважив Енріко Мендес Саджіоро.

Нагадаємо, за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку понад 3 мільйони людей помирають через проблеми, пов’язані із вживанням алкоголю та наркотиків.