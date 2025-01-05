Вчені нарешті зʼясували, як золото піднімається з надр Землі на поверхню

Поклади золота часто знаходять у місцях з інтенсивною вулканічною активністю. Однак тривалий час вчені не могли зрозуміти, як саме туди потрапляє дорогоцінний метал з мантії Землі.

Науковці розробили термодинамічну модель, яка пояснює, чому золото виривається вгору з вулканічною активністю. Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих в журналі PNAS, повідомляє The Washington Post.

Дослідники виявили, що сірка в мантії (одна з внутрішніх оболонок земної кулі, що лежить між земною корою) може поєднуватися із золотом, утворюючи стабільний комплекс, який допомагає транспортувати велику кількість дорогоцінного металу вгору від мантії Землі до її кори через магму.

Золото-трисульфуровий комплекс може "витягти" у 100 разів більше золота з мантії, ніж із областей без сірки.

"Ті самі типи процесів, які призводять до вивержень вулканів, є процесами, які утворюють родовища золота. Ця термодинамічна модель першою показує наявність комплексу золото-трисірка, про існування якого ми раніше не знали в цих умовах", – зазначив співавтор дослідження, професор наук про Землю та навколишнє середовище Мічиганського університету Адам Саймон.

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Завдяки відкриттю вчені змогли пояснити високі концентрації золота поблизу діючих вулканів в Тихому океані.

Нагадаємо, раніше вчені встановили, що дорогоцінні метали, зокрема золото, можуть утворюватися при зіткненні мертвих зірок.