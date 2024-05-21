Цінніше за золото: у Новій Зеландії перо вимерлого птаха продали за рекордну суму

У Новій Зеландії на аукціоні продали перо вимерлого птаха гуйя. Воно стало найдорожчим в історії.

Рідкісне перо оцінювали у 2-3 тисячі доларів, однак його реальна вартість становила понад 28 тисяч доларів США (понад 46 тисяч новозеландських доларів), повідомляє The Guardian.

За даними Gold Broker, перо важить всього 9 грамів, тож його вартість у 40 разів перевищує ціну золота.

Гуйя була найбільшим новозеландським видом пташок. Вони мали чорне блискуче пір'я з білими кінчиками на хвості. Останнє підтвердження існування цих птахів датується 1907 роком, хоча вважається, що вони були живі до 1920-х років.

Птахи були священним для місцевих племен. Їх згадували в піснях і приказках. Пір'я гуйя носили вожді, тож його вважали престижним.

У 2010 році перо цього ж птаха на аукціоні придбали за 8,4 тисячі доларів.

Голова відділу декоративного мистецтва аукціонного дому Webb's Лія Морріс вважає, що лот нещодавнього аукціону – єдине перо у відмінному стані. Його вартість підняли завдяки архівному паперу та ультрафіолетовому склу.

"Гуйя – це культовий птах, і багато людей дійсно певним чином пов’язані з ним. На пір’ї не так багато пучків… Ви також побачите, що воно зберегло багато своїх кольорів: насичений коричневий і райдужний колір, і немає жодних ознак його пошкодження комахами", – додала Морріс.

Найдорожче у світі перо Webb's

Перо зареєстроване як справжній скарб у Міністерстві культури та спадщини Нової Зеландії і його не можна вивезти з території країни без дозволу.

За цей лот боролися двоє колекціонерів із Нової Зеландії, міжнародних учасників у торгах не було. Усі ставки приймали телефоном та онлайн. З тим, як зростала ціна за перо, учасники аукціону спостерігали, "затамувавши подих".

Нагадаємо, нещодавно на аукціоні продали золотий годинник найбагатшого пасажира "Титаніка". За нього вторгували 1,4 мільйона доларів.