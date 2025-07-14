Як зростання рівня цукру може руйнувати сексуальне здоров’я чоловіків? Пояснення вчених

Вчені виявили, що навіть незначне зростання рівня цукру у крові впливає на чоловіче статеве здоров’я більше, ніж вік чи рівень тестостерону.

Такі висновки зробили на медичній конференції ENDO 2025 у США, пише ScienceDaily.

Упродовж шести років науковці спостерігали за чоловіками і виявили: зростання рівня цукру, навіть якщо він ще не досяг діабетичного, може знизити рухливість сперматозоїдів та погіршити ерекцію. Також вчені з’ясували, що тестостерон не впливає напряму на ерекцію, але пов’язаний із сексуальним бажанням.

"Раніше вважали, що головна причина погіршення чоловічого здоров’я – це вік і низький рівень тестостерону. Але наше дослідження показує, що більше впливають саме зміни в обміні речовин, як-от підвищення цукру", – каже німецький професор Міхаель Цітцманн.

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За його словами, чоловіки можуть зберегти або покращити своє здоров’я, якщо дотримуватимуться здорового способу життя та за потреби звернуться до лікаря.

Ці висновки зробили після дослідження, у якому брали участь здорові чоловіки 18-85 років – без діабету, серцевих хвороб чи раку. Вчені перевіряли зміни у спермі, гормонах, ерекції та загальному стані здоров’я – зокрема рівень цукру в крові та індекс маси тіла.

"Ми сподіваємося, що це дослідження допоможе лікарям краще підтримувати чоловіче статеве здоров’я. Тепер ми знаємо: навіть у зрілому віці чоловіки можуть зберігати сексуальне та репродуктивне здоров’я", – сказав доктор Цітцманн.

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