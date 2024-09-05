Вчені виявили чинник появи цукрового діабету 2-го типу, пов'язаний зі світлом

Науковці австралійського Університету Фліндерса знайшли звʼязок між яскравим світлом вночі та вищим ризиком розвитку цукрового діабету II типу.

Дослідження опублікували у журналі The Lancet Regional Health Europe, повідомляє Medical News Today.

"Світло вночі порушує циркадні ритми, що є фактором ризику розвитку діабету 2 типу", – пояснили дослідники.

Щоб оцінити, як яскраве світло впливає на ризик виникнення діабету II типу, вчені залучили до дослідження майже 85 тисяч учасників, які не хворіли на діабет.

Кожен учасник дослідження протягом тижня носив на зап'ясті датчик, який реєстрував рівень освітленості вдень і вночі.

ВІДЕО ДНЯ

"Люди, які працюють позмінно протягом багатьох років, мають значно підвищений ризик розвитку діабету II типу. Однією з можливих причин цього є порушення циркадних ритмів організму через невчасні сигнали навколишнього середовища.

Світло є найважливішим часовим сигналом для центрального циркадного годинника організму, який координує ритми всіх тканин тіла. З лабораторних досліджень ми також знаємо, що порушення циркадних ритмів через вплив світла вночі може спричинити метаболічну дисфункцію. Тому ми припустили, що вплив нічного світла може бути пов'язаний з діабетом II типу серед населення", – пояснив провідний автор дослідження, доцент Коледжу медицини та громадського здоров'я Університету Фліндерса Ендрю Філліпс.

Вчені зібрали 13 мільйонів годин даних, а потім спостерігали за учасниками дослідження близько 9 років, щоб побачити, чи розвинувся у них діабет II типу. За період спостереження зафіксували 1997 випадків захворювання.

Ризик виникнення діабету оцінювали з поправкою на вік, стать, етнічну приналежність, соціально-економічні фактори та спосіб життя, а також полігенний ризик (генетичну схильність).

Зрештою Філліпс та його команда зʼясували, що учасники, які більше часу перебували на світлі вночі між 00:30 та 6:00 ранку, мали підвищений ризик розвитку діабету II типу. Причому, цей показник не залежав від того, скільки світла вони отримували впродовж дня.

"Ми не були здивовані, побачивши зв'язок діабету з впливом нічного світла, але ефект виявився досить вражаючим. Зазначу, що ми змогли врахувати багато можливих факторів, які могли б пояснити цей зв'язок. Навіть після цього зв'язок між освітленістю та діабетом 2 типу залишився сильним.

Зменшення впливу світла вночі – це простий та економічно ефективний спосіб покращити здоров'я та потенційно знизити ризик розвитку діабету II типу", – сказав Філліпс.

Водночас вплив яскравого світла вночі є лише одним із багатьох чинників виникнення цукрового діабету II типу. Детальніше про те, як запобігти цьому захворюванню, читайте тут.

Нагадаємо, занадто яскраве світло вдень і вночі також може спричинити головний біль.