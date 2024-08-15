Студентка КНУ заявила про сексуальні домагання з боку викладача: справу розслідує поліція

Доповнено 16.08.24 о 14:10

Студентка Київського національного університету Марина Калашнікова звинуватила викладача, завідувача кафедри біохімії Навчально-наукового центру "Інститут біохімії та медицини" Олексія Савчука у сексуальних домаганнях.

Про це повідомив Студентський парламент ННЦ "ІБМ" у Telegram.

У Студпарламенті розповіли, що 11 та 23 липня в університеті скликали комісію, щоб розглянути звернення Марини щодо інциденту.

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"Комісія Інституту, яку скликали для розгляду цієї справи, завершила своє розслідування та подальші дії перейшли на рівень Університету", – йдеться у повідомленні.

У коментарі для "УП. Життя" ректор Київського національного університету Володимир Бугров розповів, що в Інституті біохімії та медицини провели службове розслідування, його матеріали наразі опрацьовують.

"Поліція здійснює перевірку. Після того, як ми отримаємо висновки їхнього розслідування, буде вжито відповідних правових заходів. Викладач зараз перебуває у відпустці", – зазначив Володимир Бугров.

Редакція "УП. Життя" також звернулася за коментарями щодо інциденту до самої Марини Калашнікової. Наразі очікуємо відповідь.

ДОПОВНЕНО У коментарі для "УП. Життя" у Голосіївському управлінні поліції міста Києва підтвердили, що зареєстроване звернення стосовно цієї ситуації.

Подібні скандали у Київському університеті трапляються не вперше.

У лютому 2022-го року ректору КНУ Бугрову закидали те, що він нібито пропонував студенткам та співробітницям університету вступити з ним у сексуальні зв’язки. Про це йшлося у "листуваннях", які оприлюднили в інтернеті.

Однак сам ректор цей факт заперечував і заявив, що жодних статевих контактів зі студентками чи працівницями вишу у нього не було. А листування сфальсифікували та поширили, щоб позбавити його посади.

Примітка: текст доповнено. Додано коментар Голосіївського управління поліції у місті Києві.