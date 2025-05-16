Поліція відкрила кримінальну справу щодо скандальної блогерки Алхім – нардепка

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження на скандальну блогерку Анну Алхім за розпалювання національної ворожнечі, яка наразилася на критику через зневагу до української мови.

Про початок розслідування повідомила народна депутатка, членкиня фракції "Голос" Наталія Піпа.

Раніше парламентарка була серед активістів, які звернулися до Служби безпеки України та Національної поліції з проханням перевірити, чи не працює блогерка на Росію. Після цього заявники почали масово отримувати погрози.

Редакція "УП. Життя" звернулася за деталями до поліції.

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Що відомо про скандал з Анною Алхім?

Блогерка, яка "прославилася" численними скандалами через російську мову та просуванням російського контенту, отримала шквал критики через поведінку на святкуванні хрещення дітей своєї подруги.

Тоді на прохання заспівати будь-яку пісню українською Алхім відреагувала невдоволено – закотила очі та пробурмотіла кілька слів.

Після цього їй у співпраці почали відмовляти бренди, а інші блогери – публічно засуджувати.

Згодом погрози почали отримувати ті, хто критикував блогерку або заявив про те, що скаржився на неї правоохоронцям. Зокрема невідомий чоловік, який представлявся "майбутнім чоловіком Алхім" телефонував нардепці Наталії Піпі, а блогерка Олена Мандзюк отримувала погрози, зокрема її дітям.