Садовий: Хворий на СМА Назарій Гусаков отримував необхідні ліки у потрібному дозуванні безкоштовно

У мерії кажуть, що Назарій отримував щомісяця по три дози необхідних ліків

Хворий на спінальну м’язову атрофію (СМА) Назарій Гусаков, якого раніше запідозрили в махінаціях зі збором коштів на лікування, протягом року отримував життєво необхідні медикаменти безоплатно.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За словами міського голови, з червня 2024 року Назарій щомісяця отримує по три флакони дороговартісних ліків безкоштовно – у рамках меморандуму Львівської міськради з компанією-виробником препарату "Еврісді".

Очільник міста каже, що медикаменти Назарію надають за показаннями фахівців Інституту спадкової патології, які визначили потрібне дозування на основі генетичної експертизи.

Місяць терапії коштує близько 800 тисяч гривень. Вартість ліків покриває міська рада, а також виробник медичних препаратів.

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"Коли ми почали надавати хлопцеві медикаменти, сподівалися, що він припинить збір коштів. Проте через деякий час збори були поновлені.

У розмові він пояснив, що потребує не лише ліків, а й допоміжних засобів, фізичної реабілітації та масажів. Зі слів самого Назара, процедур, які передбачені медичними гарантіями йому недостатньо", – розповів очільник міста.

Коли Назарій повідомив, що йому через слабкість у м’язах потрібно збільшити дозу, лікарі запропонували пройти повторну експертизу, щоб оцінити, чи в цьому є необхідність.

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За словами Садового, станом на зараз він ще не пройшов цього обстеження.

"Але сьогодні в розмові підтвердив, що зробить це одразу після повернення до Львова", – додав мер міста.

Хто такий Назарій Гусаков та чому його підозрюють у махінаціях?

Львів’янин Назарій Гусаков має вроджену хворобу – спінальну м’язову атрофію (СМА), яка призвела до тяжкого порушення опорно-рухового апарату. Наразі чоловік може рухати лише головою та пальцями рук.

Попри забезпечення його ліками від міста, чоловік скаржився, що це не дозволяє покрити всі витрати, тому він вимушений збирати кошти додатково.

Заклики із проханням допомогти йому в лікуванні поширювали редакції "Української правди" та Bihus.info, журналіст-розслідувач Михайло Ткач та військовий Валерій Маркус.

Нещодавно користувачі соцмереж звернули увагу на те, що Назарій не публікує звіти про те, куди витрачає зібрані кошти. Українці помітили те, що він декілька разів використовував одне і те ж фото, коли повідомляв про купівлю ліків.

Крім того, з'явилася інформація про те, що раніше він нібито був зареєстрований на сайті з гри в покер та писав у соцмережах про ставки.

У коментарі для LVIV.MEDIA Назарій заявив, що не має чеків на покупки препаратів, адже купує їх неофіційно – так нібито дешевше.

"Переважно ліки закуповувалися не офіційно. У моїй ситуації я намагаюся економити, як можу. Найбільша моя помилка – те, що я не розділяв свої кошти і гроші, якими мені люди допомагали персонально і на зборах. Воно все впереміш.

Я ніколи не думав, що мені треба буде давати звіт про своє здоров’я", – прокоментував чоловік.

Раніше Назарій обіцяв опублікували звіти про витрачені кошти після того, як йому допоможуть у підрахунках бухгалтери.

"Українська правда" звернулася до нього з проханням роз'яснити ситуацію. Відповіді ми поки не отримали.