"Обмежено придатні" стануть придатними? Міноборони готує нові статуси для військовозобов'язаних

В Україні більше не буде статусу "обмежено придатний"

Президент України підписав закон № 3621-IX "Про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який передбачає скасування "обмежено придатного" статусу військовозобов'язаних. Замість нього можуть з’явитися нові категорії.

Про це департамент охорони здоровʼя Міністерства оборони України повідомив у відповідь на запит журналістів "ВВС Україна".

У відомстві зазначають, що скасування цього статусу не означає, що всі військові та військовозобов'язані автоматично стануть "придатними" чи "непридатними".

Закон набуде чинності через місяць після публікації – 4 травня 2024 року. Після того протягом дев’яти місяців (до 4 лютого 2025-го) обмежено придатні мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). За її результатами медики вирішать, до якої групи належатиме чоловік призовного віку.

За словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, проходження повторних медоглядів розпочнеться вже в середині травня.

Проте є проблема: Міноборони ще не розробило наказ №402, який визначає критерії для набуття нового статусу та порядок його присвоєння. Як зазначив Гаврилюк, зараз документ на стадії погодження змін.

"Новий наказ Міноборони розробляє разом з головними медиками ЗСУ, експертами МОЗ, громадськими організаціями. У прикінцевих положеннях закону вказано, що на це відомство має три місяці. Що буде в оновленому наказі про ВЛК – поки невідомо", – пише "BBC Україна".

Відтак після проходження повторної ВЛК військових, яких визнали непридатними, звільнять від несення служби, а придатні продовжать служити.

Натомість непридатних військовозобов’язаних виключають із військового обліку, а придатні – повинні будуть пройти службу.

Протягом дев’яти місяців від моменту набуття чинності законом "обмежено придатні" мають повторно пройти військово-лікарську комісію Mehaniq/Depositphotos

Крім вищезгаданих статусів, департамент охорони здоров’я Міноборони повідомив про те, що можуть запровадити й такі:

непридатні до війська (з переглядом висновку через 6-12 місяців);

тимчасово непридатні, які потребують реабілітації, лікування, відпустки чи звільнення (ця категорія існувала й раніше);

придатні до служби;

придатні до служби у частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах та установах.



Остання категорія буде альтернативою статусу "обмежено придатних", зауважили у "BBC Україна".

Окрім загального висновку про стан здоров’я, медики військово-лікарської комісії мають надати заключення. Воно міститиме описи завдань, як зможе виконувати чоловік, а які для нього є протипоказаними. Також там буде вказано, в яких військах військовозобов'язаний може служити. Однак поки, за словами адвокатів, цей механізм не є врегульованим.

Правозахисники кажуть, що для великої частини військовозобов’язаних, які мають серйозні захворювання, такі нововведення "можуть стати полегшенням".

"Обмежено придатних в Україні тисячі: люди з пораненнями, ті, хто відновлюється після операцій, не пов'язаних з виконанням бойових завдань, і люди з серйозними проблемами – наприклад, порушення згортання крові, рак у ремісії, ВІЛ, вроджений сифіліс, діабет, епілепсія з поодинокими нападами, деякі хвороби серця, ендокринної, травної системи, проблеми з зором і слухом", – пише "BBC Україна".

Тепер перелік захворювань та таблицю вимог до здоров’я для несення служби у військах різного роду мають оновити. Після того, як це зроблять, когось із обмежено придатних звільнять, але таких людей буде небагато, адже у війську бракує людей.

Незважаючи на ухвалення нового закону, залишається низка невирішених питань:

чи зможуть колишні обмежено придатні знайти посади, які відповідають їхньому стану здоров'я;

де будуть нести службу ті, хто зараз обіймає посади в тилових підрозділах, ТЦК та інших структурах;

чи призведе це до переміщення колишніх обмежено придатних осіб в кабінети, а придатних тиловиків – ближче до лінії фронту.



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